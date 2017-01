"¿A quién le armamos carpetazos nosotros?", le dice la expresidenta Cristina Kirchner al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, para que buscara las causas que le habían "armado" al ex espía Antonio Jaime Stiuso. Todo se oye en un supuesto diálogo telefónico difundido esta mañana por el programa Majul 910, que se emite por Radio La Red.

La escucha forma parte de la denuncia que realizó la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la exjefa del Estado por abuso de autoridad. Durante la conversación telefónica con el exfuncionario, Cristina Kirchner dijo que le había "armado causas" al exespía Stiuso, pero luego se rectificó.

"Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos que denunciamos a Stiuso", le dijo la ex Presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016, día en que el diario La Nación publicó una entrevista en la que el exespía sostuvo que Cristina era "una mujer loca" y que los Kirchner "tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos".

Los diálogos a los que se refirió Marijuan en su denuncia contra la ex Mandataria surgieron de la causa a cargo del juez Ariel Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, que se mantuvo prófugo durante cuatro años. Molesta por los dichos de Stiuso, Cristina Kirchner aseguró: "Por eso te estoy llamando porque este tipo hay que matarlo. Es un caradura".

La ex Mandataria, además, le advirtió a Parrilli que deberían convocar a los ex jefes de la SIDE, Franciso Paco Larcher y Héctor Icazuriaga, para que declarar sobre los dichos del ex espía. "Hay que ponerlo frente a Paco y frente a Icazuriaga", afirmó.

"¿Te parece a vos? No sé si es conveniente que los pongamos a estos", le sugirió Parrilli. La ex Presidenta le respondió: "¿Con respecto a esto? Cómo que no ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?". El extitular de la AFI completó: "A nadie. Si las armaba, las armaba él".