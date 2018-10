La Cámara de Apelaciones de Resistencia confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la diputada Aída Ayala en una causa por lavado de dinero y la legisladora radical adelantó que "no se escudará" en sus fueros y pedirá su suspensión en el Congreso Nacional.



Si bien cuestionó por "inconsistente" el fallo de los camaristas, Ayala anticipó que "con el propósito de cumplir el compromiso político con la gente" que representa pedirá a "la Cámara de Diputados de la Nación, que resuelvan de inmediato la suspensión de los fueros" para ponerse "a disposición de la Justicia".



"No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de Justicia", advirtió la diputada.