El plan de ajuste que prometió el presidente Javier Milei para intentar ordenar al país y evitar que caiga en una hiperinflación se pone en marcha hoy e incluye una devaluación del 119%, que lleva a $800 el dólar oficial de los $366,45 que cotizaba ayer. También avanzará sobre la quita de los subsidios de energía y transporte y además, se liberan las importaciones.

Se trata de un paquete de 10 medidas en total que, como había anticipado el propio Jefe de Estado en su asunción, tendrán un fuerte impacto en la "actividad, el empleo y los salarios".

El plan económico del nuevo Gobierno se conoció ayer mediante un anuncio grabado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se hizo esperar ya que estuvo demorado por más de dos horas desde su anuncio oficial.

El paquete de medidas le pone fin al gasto en obra pública ya que no habrá nuevas licitaciones y se suspenderán las que aún no hayan comenzado. Y a pesar de que se busca atacar el déficit fiscal, se confirmó que se duplicará el monto de la Asignación Universal por Hijo y habrá un incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar para morigerar el impacto de la devaluación que se trasladará a los precios.

En un mensaje grabado de 17 minutos de duración, Caputo afirmó que la génesis del problema de la Argentina "siempre ha sido el déficit fiscal", por lo que aseguró que su misión será "evitar una catástrofe" y estará centrada en "solucionar el problema de adicción al déficit fiscal".

La primera de las medidas dadas a conocer fue la decisión de "no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia", seguido de implementar "la suspensión de la pauta publicitaria por un año" orientada a los medios de comunicación, la que demandó $33.000 millones sólo en este año que termina y que se usa para "alinear voluntades".

Caputo también ratificó que "los ministerios bajan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54" dependencias, lo que redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos totales". Junto a esta medida el Estado nacional reducirá "al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia más reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política", agregó Caputo. Como quinta medida, anunció que "el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", al reiterar que "no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios".

El ministro también ratificó "la reducción de los subsidios a la energía y al transporte", al entender que el Estado sostiene "precios bajísimos en materia energética y al transporte porque la política engaña a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en los bolsillos, pero eso se paga con inflación". Aquí Caputo hizo un anuncio muy esperado desde las provincias ya que adelantó que se buscará corregir la situación de desequilibrio entre los subsidios destinados para las tarifas en el interior del país y las que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que son de privilegio.

Entre una de las definiciones más esperadas, Caputo señaló que "el tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", como parte del sinceramiento de las variables.

En el mismo sentido, anunció que se trabajará en el reemplazo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) "por un sistema estadístico" en el que no se deberán gestionar licencias de manera previa para compras en el exterior. También aseguró que se van a "mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo al presupuesto 2023". No hubo ninguna referencia a una mejora de las jubilaciones.

> Alfil de Posse, a la AFI

El Gobierno confirmó ayer que Silvestre Sivori será el nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sívori ya venía trabajando con los equipos del Gobierno y es un abogado cercano al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que con esta designación se robustece.

> El nuevo plan, punto por punto

Las siguientes son las diez medidas económicas anunciadas por Caputo:

1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. "Una práctica habitual en la política es incorporar familiares y amigos antes de un cambio de Gobierno", dijo Caputo.

2. Se suspende la pauta publicitaria del Gobierno nacional por un año porque "no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean sólo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", aseveró.

3. Los ministerios se reducirán de 18 a 9, y las secretarías de 106 a 54, lo que redundará "en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional", enfatizó.

4. Se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias, debido a que se trata de "recursos que en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos", añadió.

5. El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. "No hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y empresarios", advirtió.

6. Reducción de los subsidios a la energía y al transporte, al entender que el Estado sostiene "artificialmente precios bajísimos en materia energética y al transporte porque la política engaña a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en los bolsillos pero eso se paga con inflación".

7. Mantenimiento de los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023 y fortalecer las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, "sin intermediarios".

8. El tipo de cambio pasará a valer $800 "para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción". Habrá aumento provisorio del Impuesto País y a las retenciones no agropecuarias. Es para "beneficiar a los exportadores con un mejor precio y para equiparar la carga fiscal dejando de discriminar al sector agropecuario".

9. Reemplazo del sistema de importaciones SIRA por otro estadístico y de información de importaciones que "no requiera de la aprobación previa de licencias" para terminar "la discrecionalidad".

10. Duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) e incrementar en un 50% la Tarjeta Alimentar porque "este es el camino correcto. Si seguimos por el otro camino vamos a mayor pobreza, inflación y sufrimiento pero si hacemos los deberes permitámonos soñar con ese país que hace 100 años tuvimos", completó el ministro.