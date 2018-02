"Nunca imaginé que mi propia hija iba a lastimar a su hermana. Esta situación me desgarró en vida", contó la madre de una menor abusada sexualmente por un concejal de la localidad bonaerense de Pinamar.



Se trata de un concejal del Frente para la Victoria del partido bonaerense de Pinamar, que fue detenido el lunes pasado acusado de haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de su cuñada de 15 años, informaron fuentes policiales.



Claudio Marcelo Galarza (52) fue detenido en una vivienda ubicada en las calles Los Álamos y Shaw, junto a su pareja, Rocía Ayelén Salazar (24), quien quedó aprehendida acusada de facilitar el ultraje cometido contra su hermana menor de edad por parte del edil, señalaron las fuentes.



La madre de la víctima no pudo responder si podrá perdonar a la acusada: "No sé lo que siento, son las dos un pedazo mío. No tengo sentimientos de odio. Busqué justicia por el sufrimiento de una criatura", difundió ayer el sitio de noticias TN.



Galarza había sido denunciado el 19 de noviembre de 2017, cuando la menor y su madre relataron en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Valeria del Mar que la chica sufría estos abusos desde que tenía 13 años.



En la denuncia, la pareja del concejal quedó señalada además por la víctima como quien "facilitaba el abuso", indicaron a la agencia oficial de noticias Télam fuentes del caso.



"Según la víctima, había sido abusada en reiteradas oportunidades, tanto en casa de ella, como en la del imputado", señalaron.



