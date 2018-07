El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que ya "no" tiene "más activos líquido en el extranjero", producto de haberlos traído al país entre el 2017 y este año, lo que será reflejada en su declaración jurada. El funcionario también aclaró por qué no abonaba el impuesto inmobiliario acorde a la propiedad que posee en el barrio porteño de Belgrano y se negó a responder si adhirió al blanqueo.

Al brindar un informe ante la bicameral de Seguimiento y Control de la Gestación de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, interrogado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre su su situación patrimonial, Dujovne brindó su explicación "para terminarla con esta discusión".

"Hace tiempo he manifestado que los fondos en el exterior estaban invertidos en activos argentinos, equivalente a tener bonos argentinos en el exterior, pero dado el cuestionamiento que he decidido en la sociedad, que esa explicación parece no ser suficiente y para terminarla con esta discusión, en el año 2017 traje parte de mis activos en el exterior, cosa que se verá en mi declaración de bienes que va a ser difundida, creo que a fines de julio por la Oficina Anticorrupción", manifestó Dujovne.