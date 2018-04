En 8 minutos. Macri llamó a "redoblar los esfuerzos para que el gobierno de Venezuela deje de negar la realidad y acepte la ayuda internacional".

Gobernantes americanos insistieron ayer en la Cumbre de las Américas de Lima que no reconocerán las elecciones presidenciales previstas para el mes que viene en Venezuela, e instaron al presidente Nicolás Maduro a retornar a la senda de la democracia y admitir la crisis humanitaria que afronta el país.



"No podemos mirar a otro lado, donde hay un proceso político sin garantías mínimas; vamos a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo, porque no es elección democrática", dijo el presidente argentino Mauricio Macri al tomar la palabra en la sesión de apertura de la cumbre, a la que asistieron 18 mandatarios y delegaciones de 34 países.



Macri dijo que los millones de venezolanos que se han refugiado en Colombia, Brasil, Argentina y otros países por la crisis económica en su nación sufren todo tipo de carencias y afirmó que es necesario que la región trabaje en una salida "democrática y pacífica" para Venezuela.



En medio de una fuerte crisis política e institucional, y luego de un fallido proceso de negociaciones con la oposición, Maduro adelantó la fecha de las elecciones presidenciales de este año para el 20 de mayo.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, que ya dijo ante la prensa que los comicios no seguían "las reglas básicas la democracia", exhortó ayer a Venezuela en la sesión plenaria a "reencontrarse" con "el camino de la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho". También urgió a Maduro a reconocer la crisis humanitaria que vive su país, una situación, señaló, que "está condenando al hambre y la muerte" a muchos de sus ciudadanos. A su turno, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció que la violación de derechos humanos en Venezuela es "completamente inaceptable" y exhortó al resto de países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a trabajar juntos para restaurar la democracia en el Estado bolivariano.



Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, prometió que su gobierno será "implacable" con el "régimen opresor" de Maduro, pero afirmó que seguirá prestando ayuda al pueblo venezolano, que muere "de hambre".



"Colombia es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos. Por eso somos los más interesados en que en nuestra hermana nación se restablezca la democracia", dijo Santos.



El presidente de Colombia dijo que no reconocerá los resultados de las elecciones del mes que viene, que, afirmó, fueron "diseñadas para maquillar una dictadura" mientras se agrava la crisis social y económica y el gobierno, "paradójicamente", aprovecha esta situación para "reprimir a la población civil cada día más".



Santos dijo que le pide al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que permita el ingreso a su país de ayuda humanitaria internacional.



Más tarde, el presidente de Brasil, Michel Temer, pidió reencontrar una salida democrática a la crisis política en el país caribeño con el respaldo del Grupo de Lima y OEA. Lo mismo reclamó el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

Compromiso de combatir la corrupción



El Compromiso de Lima, aprobado ayer por aclamación tras siete meses de trabajo conjunto, exige a los países del continente una mayor cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción.



El extenso y detallado documento de 57 puntos incluye exigencias y medidas para fortalecer la gobernabilidad democrática, la transparencia, el control del financiamiento de los partidos políticos, la prevención de actos irregulares en obras públicas y la cooperación política. Entre otros compromisos, los países de la región apostaron por incrementar la cooperación jurídica orientada a combatir el soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos, así como la recuperación de activos vinculados al delito. También se pidió "impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas" para permitir "el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción" también entró en la agenda.