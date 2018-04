El gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, reconoció ayer "errores políticos" cometidos por el Gobierno y apuntó contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al señalar que "no traer su dinero al país no ayuda a salir del populismo".



Al exponer en un almuerzo organizado por el Rotary Club, Cornejo se quejó por el tratamiento que el Gobierno le dio al aumento en las tarifas de servicios públicos. "Salir del populismo aumentando tarifas bruscamente -porque es un ajuste necesario- es un sinceramiento imprescindible de hacer, pero hacerlo sin explicar claramente por qué no es un buen camino", dijo y se quejó de que ese ajuste "lo estén pagando los sectores medios y medios bajos", importante base electoral de Cambiemos. A la hora de las preguntas, Cornejo rechazó la denuncias de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien la diputada intenta llevar a juicio político. "No me consta nada de lo que dijo", afirmó el mandatario y cuestionó las declaraciones de la diputada, a las que calificó como propias de una "republiqueta bananera", porque si al "frente de la Corte tenemos un mafioso difícilmente podremos atraer inversiones".

