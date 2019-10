Visita a una fábrica textil. Alberto Fernández prometió ayer reactivar la actividad manufacturera y proteger la industria nacional, golpeada por la recesión económica que desde hace un año y medio vive el país.

Así como fue determinante el guiño de Donald Trump para que Argentina accediera al préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional por la histórica cifra de 57 mil millones de dólares en la gestión de Mauricio Macri, ahora la presión del presidente de EEUU está enfocada en poder cobrar. Y así ya se lo hizo saber al presidente electo Alberto Fernández a través de un funcionario de alto rango. Ayer, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, no descartó una renegociación del programa. "Queremos que el pueblo de Argentina y la economía tengan éxito. Nuestros intereses son apoyar al pueblo", dijo. Pero a renglón seguido disparó: Estados Unidos espera que el nuevo gobierno electo de Argentina mantenga el compromiso del país con los términos de su programa de préstamos del FMI. "Argentina tiene un compromiso con el FMI. Nuestra expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, como cualquier otro país, el FMI considerará su solicitud como parte de su plan económico", le dijo Mnuchin a Reuters.



El funcionario de Trump también consideró que la deuda deberá ser rediscutida "en una negociación seria y sensata con los acreedores", y que permita ganar tiempo para crecer.



En una entrevista en Arabia Saudita, en una conferencia sobre inversión en Riad, Mnuchin no descartó una renegociación del programa, pero dijo que el FMI debería considerar cualquier solicitud de cambios como parte de su plan económico.



"Queremos que el pueblo de Argentina y la economía tengan éxito. Nuestros intereses son apoyar al pueblo", agregó Mnuchin.



Durante la campaña, el presidente electo dijo varias veces que renegociaría el programa del FMI y sugirió extender el plazo de vencimiento de la deuda para reducir los pagos. A fines de agosto, Fernández comenzó a esbozar que a partir del 10 de diciembre comenzará a buscar una salida "a la uruguaya" para aliviar la carga de la deuda pública. El país vecino reestructuró sus pasivos con los acreedores con un acuerdo voluntario que incluyó plazos de pago, pero sin quitas de capital. Varios analistas económicos salieron a opinar que ese modelo no es suficiente para resolver el problema que afronta la Argentina.



En julio de 2018, durante la tercera reunión de ministros de Finanzas del G-20 que se hizo en Buenos Aires, Mnuchin había dicho que "hay oportunidades tremendas aquí. La reformas del gobierno, y la combinación de cómo se manejan esas reformas y el programa del FMI es alentador".



En un encuentro dijo que no veía "razón" para que Argentina reciba ayuda del Tesoro de los EEUU. "El préstamo de FMI es más que suficiente", aseguró entonces.



La Argentina firmó un acuerdo por 57.000 millones de dólares con el FMI, de los cuales el prestamista internacional ya desembolsó 43.000 millones. El último desembolso previsto para mediados de septiembre pasado fue congelado por el organismo financiero internacional a la espera de los resultados de las elecciones.



Los dichos de Mnuchin se conocieron mientras Alberto Fernández participaba de un homenaje al expresidente Raúl Alfonsín en conmemoración de un nuevo aniversario de las elecciones de 1983.



El encuentro le sirvió a Alberto para mostrar la foto junto a los radicales díscolos distanciados de la UCR que conduce el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Otra vez le apuntó a las tasas de interés

Alberto Fernández sostuvo ayer que "la inmensa mayoría de los argentinos están cansados de levantarse cada mañana para ver cuál es la tasa de interés que cobran los bancos", por lo que ratificó que su gobierno garantizará un país que "produzca y donde la gente encuentre trabajo". Fernández encabezó un acto en la ciudad bonaerense de San Martín, donde estuvo acompañado por el diputado electo Sergio Massa y el intendente local, Gabriel Katopodis. En su mensaje planteó que "lo que va a salvar a Argentina es una Argentina que produzca y en la que la gente encuentre trabajo, ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros", completó.