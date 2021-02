El Consejo Económico y Social, en una experiencia inicial de 1.000 días para la construcción colectiva de políticas de Estado, ordenará su trabajo en cinco misiones sobre temas claves: Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria, Educación y Trabajos del Futuro, Productividad con Cohesión Social, Ecología Integral y Desarrollo Sustentable y Democracia Innovadora. Cada una de las misiones, sostuvo el documento de presentación del nuevo organismo, abordará los cinco temas claves para alcanzar 25 metas estratégicas "para el futuro argentino, vinculadas y sinérgicas a partir de una visión común de país". En ese sentido, destacó que el marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.



El Consejo Económico y Social está conformado por una lista de 25 referentes de los tres ámbitos, con mayoría de hombres. Los miembros del Consejo Económico y Social, que será presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, son los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JUFEJUS), Maria del Carmen Battaini; CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban "Gringo" Castro; CONAM, Edith Encinas; el Conicet, Carolina Carrillo y Ana María Llois; la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini.



El acto donde se dieron a conocer los integrantes y lineamientos del órgano multisectorial, se realizó ayer en el Centro Cultural Kirchner con cientos de invitados del mundo político, económico, social y empresario, entre ellos, Guillermo Assuma, miembro del Directorio de Mastellone Hnos. S.A., como representante de la industria láctea. Vestidos de manera formal, los invitados fueron ingresando por el ingreso principal del emblemático edificio del ex Correo Central desde las 11. Hacia las 12 llegó el presidente Alberto Fernández, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Poco antes había ingresado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



La actividad se realizó en el Salón de la Ballena, en el subsuelo, y comenzó más de media hora tarde con la lectura, en la voz de una locutora, de los nombres de los 25 integrantes del flamante organismo. En la transmisión por streaming de los medios de Presidencia, la cámara los enfocó uno por uno. El discurso inaugural estuvo a cargo de Beliz, quien a través del nuevo rol al frente del Consejo Económico y Social levanta el perfil por primera vez desde que asumió como Secretario. Luego fue el turno del Presidente. Ambos habían mantenido, antes del acto, en la Casa Rosada, una reunión privada de carácter informativo, la última de la serie de encuentros preparatorios que tuvieron lugar en las últimas semanas entre los funcionarios, que a su vez recibieron a los representantes de los distintos sectores que formarán parte del Consejo.



Los integrantes del Consejo llevaban barbijos impresos con las leyendas "La Argentina querida" y "Consejo Económico y Social", acompañados del logo de la organización, conformado por dos círculos celestes entrelazados. Tras el acto, algunos de los integrantes -Daer, Barbieri, Achetoni, Bohren y Veiravé- brindaron declaraciones a la prensa, donde anunciaron que la primera reunión tras la inauguración de hoy será el 4 de marzo y estará dedicada al rubro del conocimiento.



Durante su discurso, el Presidente se mostró emocionado. "Nadie puede ser feliz en una comunidad con infelices. Nadie. Alguien me dijo: "Es raro tu discurso, porque está lleno de conceptos morales". Como si la política no estuviera llena de moral. La ética de la política es sacar del pozo al que está en el pozo". Y remató: este Consejo busca "pensar y trabajar" para hacer de "nuestra Patria la casa común que deseamos", empezando por "los últimos para llegar a todos", destacó el documento de presentación de la iniciativa y manifestó que está unido por "valores y una visión" de país que, "más allá de matices e intereses sectoriales, tiene un amplio campo de metas comunes y acuerdos por potenciar", cerró el mandatario nacional.

Los ejes

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz explicó que el órgano multisectorial tendrá "cinco misiones transformadoras" en las áreas de la comunidad del cuidado y seguridad nutricional, productividad con cohesión social, cambio climático, trabajos y educación del futuro y calidad institucional de la República Argentina.

Legislación

La puesta en marcha será con un decreto, según informaron desde la Presidencia de la Nación, pero la intención del gobierno nacional es darle mayor fuerza y relevancia al Consejo con una ley, proyecto que enviará al Parlamento este año. Aún no se conocen detalles de ese proyecto de legislación, que debería enviar el Ejecutivo al Congreso.