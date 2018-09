Los economistas y los operadores financieros esperaban un ingreso de fondos frescos del FMI para el próximo lunes lo que podría dar un poco de certezas al mercado para contener la nueva corrida del dólar. Sin embargo, habrá que seguir esperando. El Fondo Monetario Internacional frenó el desembolso de los fondos previstos para septiembre hasta que se cierre el nuevo acuerdo.



Se trata de 3.000 millones de dólares correspondientes a la segunda cuota del crédito stand by que el FMI firmó con Argentina en junio pasado.



El organismo a cargo de Christine Lagarde frenó el desembolso de septiembre hasta que finalice la renegociación del nuevo acuerdo, por el cual todavía no hay novedades. En Hacienda confirmaron la información y esgrimieron que fue algo pedido por Argentina. A su vez, avisaron que aún no existe una fecha estimada para la firma del mismo.



El motivo radica en que todavía restan dos importantes reuniones en las entrañas del Fondo que aun no tienen una fecha definida. Primero se reunirá el Staff del organismo y luego su Directorio Ejecutivo, mientras que el jefe de la misión en la Argentina Roberto Cardarelli continúa en el país.



Cuando se cerró el acuerdo con el FMI por U$S 50.000 millones, estaba previsto que -después del primer desembolso fuerte de U$S 15.000 millones que se hizo en junio- el organismo pusiera a disposición de la Argentina U$S 3.000 millones cada tres meses, monto que el país podía pedir o no. Ese plazo se cumplía en septiembre.



Voceros del Ministerio de Economía confirmaron ayer que "ese acuerdo inicial quedó supeditado a las conversaciones actuales."



La decisión del organismo es lógica, al cumplirse tres meses del acuerdo el Gobierno incumplió con las metas fijadas, el caso más evidente fue la inflación. El FMI no puede seguir liberando fondos sin un nuevo marco normativo.



"No es una buena noticia. Si bien está dentro de lo lógico por los cambios en el acuerdo, demuestra una nueva falta de coordinación del equipo económico en no calcular los plazos de negociación para que no caigan sobre este desembolso", subrayó el analista financiero Christian Buteler.



Los especialistas aseguran que la noticia tendrá un mayor impacto en el mercado de la deuda dado que los fondos estaban previstos para asegurar los compromisos financieros. Sin embargo, la presencia o no de un monto de tal magnitud siempre termina teniendo un contagio en el mercado cambiario.



"Por ahora pareciera que el mercado no se ha enterado de la noticia porque las paridades de los bonos siguen firmes. El lunes seguramente podamos ver una reacción importante", anticipó el analista Francisco Uriburu, quien destaca como una buena noticia que esto haya sucedido luego de la renovación de Letes del miércoles. "De lo contrario, hubieran tenido que pagar una tasa todavía más alta", aseguró.



La Argentina busca que el FMI adelante los fondos que se iban a ir desembolsando en cuotas trimestrales. Busca que el dinero esté disponible para asegurarse todo el financiamiento necesario para el 2019 y poder frenar al dólar, que en medio de la incertidumbre, ayer volvió a dispararse a $40,51.

El dólar no para, cerró a $40,51

El dólar cerró otra semana en alza y bien por encima de los $40, a pesar de la intervención del Banco Central. La jornada de ayer terminó con el dólar a $40,51 para la venta minorista en el promedio del Banco Central. La divisa abrió al alza: se ofrecía a $40,50 en el Banco Nación a las 10.30 y finalmente cerró en $40,40. El BCRA cambió de estrategia, salió a vender dólares desde temprano para contener la suba, cuando el mayorista tocó los $39,90 según operadores. Sin embargo, siguió la tendencia luego de que el jueves terminó arriba de $40 en todos los bancos y acumuló en la semana un aumento de 2,70 pesos.

Avanzan con el desarme de las Lebac

Atento a las exigencias del FMI para avanzar en el nuevo acuerdo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuará este martes con el plan de desarme de Lebac que inició el mes pasado. Adelantó que la semana próxima subirá los encajes en 5 puntos porcentuales y que ofrecerá hasta 150.000 millones de pesos en letras "Lebac", contra un vencimiento estimado de 403.000 millones de pesos, en busca de reordenar su política monetaria. De esa cifra, $300.000 millones está en poder de particulares, empresas, no residentes y fondos de inversión. Los $103.000 millones restantes están en poder de bancos, que no podrán renovarlas.



En agosto, la autoridad monetaria inició el proceso para desarmar la "bola de nieve" de Lebac, que insumían cuantiosos vencimientos cada mes y agregaba presión al mercado financiero.



"Al culminar este proceso el stock de instrumentos emitidos por el BCRA será significativamente inferior al actual y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local", dijo el ente emisor.



"Esto permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía", señaló.



El BCRA agregó que ofrecerá para las entidades bancarias Notas del Banco Central "Nobac" a un año de plazo y Letras de Liquidez "Leliq".



La entidad y el Fondo Monetario acordaron modificaciones que permiten la disponibilidad de recursos adecuados en moneda extranjera para asegurar el buen funcionamiento del mercado de cambios. "En el caso que sea necesario, el BCRA ofrecerá dólares de sus reservas mediante subastas", añadió.



El peso argentino acumula en lo que va del año una depreciación del 53,22% en medio de una fuerte turbulencia financiera con creciente inflación, síntomas de recesión económica y aumento del desempleo.