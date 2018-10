El gobierno nacional salió al cruce de los dichos de Sergio Massa, quien desde Washington había pedido que el próximo presidente revise los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"El acuerdo fue firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, no por Cambiemos. En nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones que no guardan la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura, como lo es el ex diputado Massa", aseguró este mediodía el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, luego de la reunión de gabinete de este martes.

Durante una exposición en el Wilson Center, el líder del Frente Renovador cuestionó la decisión del gobierno nacional de acudir al FMI como prestamista de última instancia.

"El próximo gobierno va a tener que poner sobre la mesa la política monetaria y la política de crédito como factores centrales en cualquier acuerdo marco porque el acuerdo tal como está lo único que hace es delegar esas políticas en el directorio del Fondo Monetario", había asegurado el ex diputado.

Dujovne se refirió además al rumbo de la economía. Dijo que la clave que determinará el grado de la recesión será el ritmo de la lucha contra la inflación. "No pensamos que haya que ponerle fecha, sino cuáles son las variables a monitorear", precisó. "Tenemos una caída en los salarios reales, esperamos que empiece a ser revertido de la mano de la baja de la inflación", agregó el ministro, que en las últimas horas volvió de Indonesia, de la reunión anual del FMI.

En ese sentido, el funcionario, que estuvo acompañado en la conferencia por su par de Producción, Dante Sica, aludió a las negociaciones con la oposición por el presupuesto y la votación en Diputados, que el Gobierno busca que tenga luz verde el miércoles 24, antes de que el organismo crediticio se junte a finales de mes a aprobar el acuerdo con el país.

"Consideramos fundamental la aprobación del presupuesto, pero es independiente del acuerdo con el Fondo. Corren por carriles que se tocan, pero uno no es condición para el otro. Nos hemos comprometido con el Fondo al equilibrio del presupuesto primario para el año próximo, y deseamos hacerlo con un presupuesto aprobado", abundó Dujovne.

En tanto, Sica hizo mención a la situación judicial de Pablo Moyano, que en declaraciones más temprano había dicho que el pedido de prisión del fiscal Sebastián Scalera era una "orden del Presidente". "Se trata del ámbito judicial, todos los ciudadanos tenemos el mismo poder, no hay nadie que esté por encima. Dejamos que la Justicia actúe, y después cada gremio podrá tomar la decisión que quiera, si quiere acompañar o no", contestó el ministro de Producción.