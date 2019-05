Al mediodía. Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto (de izquierda a derecha) se reunieron ayer al mediodía en la Casa de Gobierno de Córdoba, para determinar los pasos a seguir con Alternativa Federal.

Los gobernadores de Córdoba y de Salta, juntos con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador nacional del Partido Justicialista (PJ), Miguel Pichetto, decidieron ayer inscribir a Alternativa Federal para los próximos comicios presidenciales como una alianza con candidato propio, que surgirá de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto.



Luego de la reunión que mantuvieron en el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador de Salta, Juan Urtubey, precisó a la prensa: "Queremos superar esta grieta que representan Cambiemos (Mauricio Macri) y Unidad Ciudadana (Cristina Fernández de Kirchner). Tomamos la decisión de que vamos a competir en las primarias de agosto", dijo y agregó: "A aquellos que tengan la voluntad de participar en el proceso, obviamente, vamos a invitarlos".



Por su parte, Pichetto valoró "el rol y la actitud del gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), una figura de centralidad en el armado de Alternativa Federal" y ratificó su voluntad de "participar en las primarias", como lo han hecho Massa y Urtubey, dijo.



Consultado sobre el exministro de Economía Roberto Lavagna, Pichetto aclaró que no analizaron su precandidatura presidencial, aunque afirmó: "Hemos abierto la participación a todos, sin exclusiones".



Por su parte, Massa recordó que mañana se realizará el congreso del Frente Renovador, en el que espera el apoyo de su partido para participar como precandidato a presidente en Alternativa Federal.



"En términos del armado electoral avanzamos obviamente en la consolidación de Alternativa Federal. Nosotros el jueves tenemos el congreso del Frente Renovador, que va a fijar la posición oficial y va a fijar a partir de ahí candidaturas".



"Yo creo que lo más importante es que tengamos la capacidad de seguir manifestándole a los argentinos nuestra ambición y deseo de construir una nueva mayoría, de darle un nuevo gobierno a la Argentina y terminar con estos cuatro años que fueron de fracaso, de frustración, de desilusión para mucha gente", agregó Massa.



Sobre su confirmación de participar en las PASO dentro de Alternativa Federal, dijo: "Somos parte de un espacio (AF) y parte de un partido (FR), tengo el deseo de competir. Quiero ser presidente, me encantaría poder mostrarles a los argentinos cuál es el camino sobre la base de educación y trabajo".



Schiaretti no dio declaraciones a la prensa tras la cumbre. Sólo compartió en su cuenta de Twitter los cuatro puntos que se acordaron junto a los otros tres dirigentes.



En la reunión celebrada en el despacho de Schiaretti, se decidió inscribir a Alternativa Federal para las próximas elecciones presidenciales con candidato propio, el que surgirá de las PASO. Además, Alternativa Federal convoca a otras fuerzas políticas "que quieran superar la grieta a sumarse a la conformación democrática de un frente". También se designaron apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral y los candidatos a legisladores nacionales surgirán la decisión de cada provincia y serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO. Télam

Macri elogió a los radicales

El presidente Mauricio Macri destacó la reciente Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) como un "ejemplo" de la importancia de los debates para la democracia, y consideró que se dieron allí "pasos importantes hacia la consolidación de Cambiemos".



En Twitter, elogió los debates para que "la democracia se mantenga vital, cambiante, ágil y atenta" y consideró que "la democracia solo debe ser obediente a la libertad". Consideró que "la Convención dio pasos importantes hacia la consolidación de Cambiemos, una alianza que asume los desafíos del siglo XXI con una visión más allá de lo electoral". "Valoramos la propuesta de institucionalizarla para construir certezas".

El proyecto que presentó Lavagna

En un desayuno con sectores comerciales, el precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, presentó ayer un proyecto de ley para la creación de un Consejo para el Desarrollo Económico y Social.



Estará integrado por miembros de centrales sindicales, organizaciones empresariales, movimientos sociales y credos religiosos. Entre sus funciones, estaría la de "elaborar un Programa Nacional de Desarrollo Sustentable e Inclusivo; emitir opinión sobre los proyectos de Ley, proyectos de Decretos y asuntos de carácter socioeconómico, laboral, productivo, ambiental, científico, social y/o proyectos de inversión públicos o privados, a solicitud de los Poderes Ejecutivo o Legislativo o por propia iniciativa".



El Consejo también podrá "elevar proyectos de ley sobre temas económicos, laborales, sociales, productivos, ambientales, o de cualquier otra política pública que tengan impacto a nivel nacional".