La jura. La ceremonia de jura de senadores nacionales se realizó en medio de un corte de luz que afectó a gran parte del Palacio Legislativo.

Tras una denuncia penal por abuso sexual, la Cámara Alta argentina aprobó ayer conceder una licencia de seis meses al senador José Alperovich, durante la sesión especial en la que juraron los legisladores recientemente electos.

El Senado argentino aprobó ayer por unanimidad conceder una licencia de seis meses y sin goce de sueldo al legislador peronista José Alperovich, de la provincia de Tucumán, después de que el pasado viernes su sobrina presentara una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales.

La Cámara resolvió la salida temporal del legislador, durante la sesión especial en la que, luego, se les tomó juramento a los 24 senadores electos durante los comicios generales de octubre y que integrarán la Cámara Alta desde el 10 de diciembre.

Si bien el pedido de licencia de Alperovich explicitaba que el senador dejaba su banca "sin goce de sueldo", no establecía cuál era el lapso de ausencia. Ante la posibilidad de que se interpretara que la licencia fuera por tiempo indeterminado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, solicitó que se otorgara un plazo de seis meses.

La decisión, que incluyó que Alperovich no cobrara dietas, se produjo a raíz del pedido del propio senador, quien pretende "aclarar la verdad" y reparar su honor.

El pasado viernes la sobrina segunda del acusado presentó a la Justicia la denuncia por abusos sexuales y subrayó que desde diciembre de 2017 a mayo de 2019 fue "violentada sexual, física y psicológicamente" por parte de Alperovich.

"No miento, no busco fama. No quiero dinero ni hay un trasfondo político", expresó en una carta abierta. El político peronista, que asumió su banca en 2015 y cuenta con fueros parlamentarios, dijo inicialmente que no pensaba dimitir ni pedir la baja de su puesto, pero finalmente solicitó el lunes licencia.

El viernes pasado se hizo pública una denuncia penal por presunta violación contra el senador y tres veces gobernador de Tucumán, quien unas horas antes había anunciado su incorporación al Frente de Todos.

La denunciante es sobrina segunda de Alperovich. Es hija de un primo del exgobernador. Es una joven de 29 años que trabaja en las oficinas de la otra senadora peronista por Tucumán, Beatriz Mirkin. A partir de su denuncia, la denunciante fue licenciada por las autoridades del Senado y cuando se reincorpore será destinada a otra repartición de la Cámara.

En una sesión breve y calurosa, los 24 senadores nacionales elegidos en los comicios de octubre y los reemplazantes de quienes asumirán en otros cargos a partir de diciembre, juraron ayer en sus cargos durante una sesión especial en la que se ratificó a la santiagueña Claudia Abdala Ledesma de Zamora como futura presidenta provisional de la Cámara Alta.

La ceremonia se realizó en medio de un corte de luz que afectó a gran parte del Palacio Legislativo y que obligó a que la ceremonia fuera breve y calurosa, debido a que la fase de los aires acondicionados que refrescan el recinto de sesiones no funcionaba.

El Frente de Todos se quedó con la vicepresidencia primera del Senado, para lo cual cerró un acuerdo con el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y postuló en ese lugar al exgobernador Maurice Closs.

Juntos por el Cambio pidió reservar la vicepresidencia segunda. La bancada debe resolver las disputas internas que afloraron dentro del radicalismo y del PRO para designar ese lugar.



>> Aprueban renuncia de CFK a su banca

El Senado aprobó ayer la renuncia de la senadora Cristina Fernández de Kirchner a su banca para asumir como vicepresidenta a partir del 10 de diciembre, en una votación en la que hubo aplausos desde los palcos y vivas a la expresidenta.

La Cámara también aprobó por unanimidad la renuncia a la banca del senador peronista Omar Perotti, electo gobernador de Santa Fe. El Senado, además, tomó juramento a Jorge Taiana como reemplazante de Fernández de Kirchner y a Roberto Mirabella, quien ocupará la banca que deja Perotti.

El bloque del Frente de Todos, al que pertenece Cristina, tendrá desde el 10 de diciembre mayoría absoluta en la Cámara Alta ya que al grupo que encabeza el formoseño José Mayans se incorporaron los senadores elegidos por el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Frente Renovador de la Concordia. Los 41 legisladores que conducirá Mayans alcanzan para tener quórum propio.