Alfredo Olmedo, diputado de Salta, entrevistado este domingo en ADN por C5N, reiteró que votará en contra de la legalización del aborto y pidió que si se aprueba la ley, que comienza a discutirse este miércoles en el recinto, no "se tiren a la basura" los fetos, sino que se busque un lugar "donde enterrarlos".

El legislador cuestionó el proyecto: “Los chiquitos que matan, ¿dónde los van a poner? ¿Les vamos a hacer un cementerio para los chiquitos, o los van a tirar a la basura? Es un chico muerto, no es un residuo. Están matando a un chico, por lo menos háganle un lugar donde enterrarlo”, manifestó.

Tampoco apoyó la posible la gratuidad del aborto y propuso que si se legaliza la madre y el padre “devuelvan” el costo del procedimiento, porque sino habrá que pagarlo “con los impuestos o con la plata del Fondo Monetario Internacional”.

Dijo, además, que para él un embarazo es “una bendición de Dios” mientras que en un aborto“se está matando al chico”, y culpó a la madre y el padre por haber tenido “la suficiente decisión de tener relaciones sexuales”.

A pesar de ésto, se manifestó a favor del aborto en caso de violación pero “de una violación real, no de esas que llegan y dicen ‘me violaron, no sé cuándo, no sé qué día’”, y cuestionó muchas de las denuncias de las mujeres. Para los violadores, en tanto, propuso la “máxima pena", quitarle todos los bienes y la castración, "cortársela”.