Ante el clima de expectativa generado por un nuevo "supermartes", el dólar subió ayer seis centavos tras dos semanas de calma.



En el comienzo de la semana, ayer el dólar subió seis centavos, cerrando en 26,92 pesos para la compra y 28 pesos para la venta, según el promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El preció del dólar que vende el Banco Nación llegó a subir diez centavos.



El viernes pasado se habían cumplido dos semanas de paz cambiaria. Luego de que el dólar se acercara a los 30 pesos en la última rueda de junio, el tipo de cambio mostró desde entonces una tendencia declinante.



Para que el mercado atenuara su demanda sobre el dólar billete hizo falta munición gruesa. El Banco Central salió a secar la plaza con la suba de encajes -dinero que los bancos están obligados a inmovilizar- y permitió que la tasa que rinden las Lebacs (Letras del Banco Central) saltara arriba del 60 por ciento, aunque el viernes retrocedió hasta el 48 por ciento para el vencimiento a mediados de agosto.



Hoy vencen Lebacs por 536.000 millones de pesos y, en principio, no debería producirse ningún temblor. Los bancos mantienen en su poder el 40 por ciento del total de Lebacs, que hoy está arriba del billón de pesos.



Es posible que el Central no logre renovar el total del vencimiento, pero en la entidad no ven eso como un gran problema porque al día siguiente volverán a subir 2 puntos los encajes, lo que significa una absorción de pesos de 40.000 millones.



La jornada cambiaria de ayer estuvo marcada por la expectativa de un nuevo "supermartes", ya que además del vencimiento de Lebacs se dará a conocer hoy la inflación de junio.



En el mayorista, el billete verde subió 15 centavos, a 27,36 pesos. Este canal es donde operan bancos, grandes empresas y el Central, y cuya cotización incide luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas.



El Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, la habitual subasta de venta en contado de 100 millones de dólares. El precio promedio de corte se ubicó en 27,2546 pesos, con un mínimo precio adjudicado de 27,2450 pesos. En contratos futuros (en pesos, pero atados al tipo de cambio) las posturas para fin de mes se negociaron a 27,865 pesos, mientras que para diciembre de 2018 cerraron a 32,72 pesos. El Gobierno adjudicó ayer títulos de deuda por 44.955 millones de pesos en Bonos del Tesoro que vencen en 2020.