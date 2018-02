Dolor abdominal. Pérez Volpin se presentó en el Sanatorio de La Trinidad porque tenía un dolor abdominal. Murió el 6 de febrero.

El encargado de Neumonología y Endoscopía Respiratoria del Sanatorio de La Trinidad Palermo, Héctor Defranchi, aseguró ayer que "si hubo errores" durante el estudio en el que murió la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, "no deben ser sinónimos de culpa".



Defranchi publicó una carta de lectores en el diario La Nación para criticar las versiones que circularon y "solidarizarse" con los profesionales que actuaron en el procedimiento. "Hemos escuchado a través de los medios todo tipo de especulaciones, la mayoría producto de la impotencia frente a la desaparición de la querida compañera. Sin embargo, han abundado las voces descalificantes, sin el mínimo sentido del resguardo de la ética profesional. Los errores, si es que los hubiese habido, no deben ser sinónimos de culpa", enfatizó.



"Al ser una persona muy querida, talentosa y joven, el impacto en la sociedad fue enorme", aseguró y recordó que "ningún acto médico está desprovisto de riesgo, por más simple que parezca". El 5 de febrero, Pérez Volpin se presentó en La Trinidad (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) porque tenía un dolor abdominal y luego de estudios previos se le indicó una endoscopía para el día siguiente, por lo que permaneció internada. Durante el procedimiento, la periodista se descompensó y no pudo ser reanimada, por lo que murió a las 18,15 del 6 de febrero.



La explicación de la clínica sobre lo sucedido no conformó a la familia, que inició una causa judicial. Télam