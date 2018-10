"Muy obvios". "Después de que frenamos el tarifazo del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Son muy obvios. Se nota demasiado", escribió Cristina.





El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sostuvo que la expresidenta detención de Cristina de Kirchner debería perder los fueros parlamentarios para quedar "inmediata y efectivamente detenida", una vez que ese tribunal de apelaciones resuelva si confirma el procesamiento que se le dictó en la causa por los "cuadernos de la corrupción K", según consta en un dictamen del fiscal.



"Es precisamente la resolución de esa Cámara la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida", sostuvo el fiscal en el dictamen presentado ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.



La sala I de la Cámara Federal inició el miércoles pasado las audiencias para revisar el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la actual senadora de Unidad Ciudadana como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque esto último no se concretará mientras tenga fueros parlamentarios.



Mediante un escrito ante la sala I de la Cámara Federal, Moldes describió el rol de "jefa" de la organización asignado a Cristina y sostiene la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.



En declaraciones radiales, Moldes confirmó que solicitó a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional la "inmediata detención" de Cristina Fernández de Kirchner, pero aclaró que eso deberá producirse "una vez logrado el desafuero" en el Congreso Nacional. "Yo hago mi trabajo, ahora los senadores deberán hacer el suyo", aclaró el representante del Ministerio Público fiscal en diálogo con radio Mitre.



El fiscal se refirió a la resolución que absolvió al expresidente Carlos Menem en la venta de armas a Ecuador y Croacia. "Allí se puso fin a una investigación de 23 años, algo absolutamente inaceptable, y lo que digo es, a las partes involucradas en esta instancia, a la Cámara, a los defensores, a los que están pidiendo prórroga, yo no voy a pedir prórroga, porque la celeridad en la Justicia que con tanta razón se nos reclama, se arregla trabajando", aseguró el fiscal. Y agregó: "Así que puse a toda la gente a trabajar el fin de semana, y dije, "yo me presento el miércoles como sea"".



Por la red social Twitter, Cristina sostuvo ayer que el pedido de su "inmediata detención" está vinculado con la marcha atrás del Gobierno en el cobro de un aumento retroactivo de la tarifa del gas. "Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Son muy obvios. Se nota demasiado", escribió.



El pasado septiembre, Bonadio firmó el auto de procesamiento contra la exmandataria y sacó a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un exfuncionario kirchnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.



Télam