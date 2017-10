El frente oficialista ‘Cambia Mendoza‘, con casi 89,73% de las mesas ya escrutadas, se imponía esta noche en la provincia por algo más de 21 puntos frente al justicialismo provincial y lograría el ingreso de tres de las cinco bancas a diputados nacionales.

Según datos oficiales a las 22:00, Cambiemos, a través del Frente Cambia Mendoza, obtiene 442.902 votos que representan 46,09% del electorado local mientras que Somos Mendoza sumaba 242.465 sufragios con 25,23% del padrón provincial.

El Partido Intransigente daba la sorpresa de la jornada al sumar 164.539 votos que de adjudicaban el apoyo de 17,12% del electorado y de este modo desplazó del tercer lugar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores que obtenían 111.009 sufragios, que implicaba el apoyo de 11,55% de los votantes mendocinos.

El primer funcionario en expresar el triunfo fue el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, quien calificó de ‘histórico‘ y ‘tremendo‘ el resultado de las elecciones de hoy donde se eligieron cinco diputados nacionales, cargos legislativos y concejales.El gobernador Alfredo Cornejo, quien se había puesto al frente de la campaña oficialista, agradeció a última hora ‘este enorme espaldarazo‘ de la ciudadanía.

Con estos resultados Cambia Mendoza logra el ingreso al Congreso de la Nación de la ex ministra de Salud, Claudia Najul, el actual diputado nacional de la UCR, Luis Petri y Federico Zamarbide, delegado de la zona sur del Ente de Turismo provincial.Por el partido justicialista, con Somos Mendoza, obtendría una banca nacional el ex diputado nacional Omar Félix; y la revelación de Mendoza fue esta jornada José Luis Ramón por el Partido Intransigente.‘La elección es tremenda en todos los departamentos.

Es un gran apoyo al equipo de gobierno de Cornejo y de Cambiemos‘, resumió Kerchner respecto al frente que integran la UCR, el PRO, la Coalición Cívica-ARI y el Partido Demócrata. Por su parte, el senador Juan Carlos Jaliff confesó que es ?complejo? saber si el oficialismo retendrá la mayoría en la Legislatura provincial, pero aventuró que se quedarán con tres escaños en el Congreso de la Nación.

Datos de la Junta Electoral informaron que un 89,73% del padrón electoral, de un total de casi un millón y medio de mendocinos, participaron hoy de las elecciones para elegir cinco diputados nacionales y cargos legislativos provinciales, en unos comicios donde el gobernador oficialista Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) aspiraba a recibir un fuerte respaldo a su gestión, como sucedió en las PASO.En las primarias del 13 de agosto, la lista de Cambiemos encabezada por Claudia Najul y que integran además el actual diputado nacional de la UCR, Luis Petri y Federico Zamarbide, se impuso por el 46,09% y el Frente Somos Mendoza, que impulsó en el primer lugar al presidente del Partido Justicialista, Omar Félix, que logró 25,23% de los votos.

Esta noche el Partido Justicialista con el frente de unidad, que tras las PASO denominaron ‘Somos Mendoza‘ no logró una buena elección y solo entraría el ex diputado nacional Omar Félix.Desde el bunker del PJ, Félix pidió ?unas horas más para tener más definiciones porque lógicamente uno esperaba un resultado diferente, pero vamos a analizarlo, hoy es prematuro. No es un buen día?, reconoció.A poco de cerrar las mesas y aún sin datos oficiales, la actual senadora nacional Noelia Barbeito y candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) adelantó que según un relevamiento realizado por sus fiscales, nos les alcanzaría para ocupar la quinta banca al Congreso en disputa.

En las últimas primarias el FIT consiguió 94.309 votos (8,77%) y hoy ponía en juego la banca obtenida por Nicolás Del Caño en 2013, quien hoy compitió como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.En tanto, la sorpresa de la noche fue la muy buena elección de José Luis Ramón por el Partido Intransigente, figura nueva en la política mendocina junto a su candidato a diputado provincial Mario Vadillo y sin candidatos propios en varios departamentos.

Tras las PASO de agosto, se apuntaba que Ramón quitaría el liderazgo a un tercer candidato de Cambia Mendoza por su atracción del voto de la clase media pero sin embargo captó los votos del justicialismo y el FIT, que no lo veía como un competidor directo.José Luis Ramón, proveniente de la ONG de consumidores ‘Protectora‘ obtendría la quinta banca en juego en Mendoza tras haber superado las primarias al alcanzar hoy 17,12% votos, lo que lo convirtió también en la sorpresa de las PASO al competir con el sello del Partido Intransigente (PI).