Agustín Rossi, Victoria Villarruel y Nicolás Del Caño fueron los protagonistas de uno de los cruces más calientes del debate de candidatos a vicepresidente que se llevó a cabo en los estudios de Todo Noticias (TN), en el programa A Dos Voces. En los 8 minutos libres que tuvieron donde tenían permitido interrumpirse, la discusión giró en torno al currículum de los postulantes y a la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Fue Villarruel la que comenzó a echar leña al fuego cuando, en la previa a los minutos libres, atacó al compañero de fórmula de Sergio Massa: “Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida, no puede ignorar que hay un 40% de pobres, 20% en la indigencia, una emisión monetaria descontrolada. Evidentemente vivís en otro planeta, vivís en un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años, y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino, un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no tiene comida, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país”. Luego cuestionó los años de todos los candidatos en la función pública.

Para Rossi sirvió de puntapié para contraatacar a la candidata de La Libertad Avanza: “Se sabe que hace tiempo estamos en la función pública, lo que no se sabe es de qué vive ella. Recién ahora tiene un trabajo declarado, nunca se supo de qué vivió Villarruel”.

FATALITY DEL CHIVO ROSSI A VICKY VILLARRUEL CIERREN EL ESTADIO ESTO SE ACABÓ pic.twitter.com/U9rMYZ5KYQ — Marian Herrera (@_marianherrera) September 21, 2023

Fue en ese momento que la compañera de fórmula de Javier Milei comenzó a interrumpir señalando que “la táctica” de Rossi “es la mentira”. “Si tus fuentes son las redes sociales y fuiste titular de la AFI... no tenés bien la carpeta de mi persona, empezá a trabajar Rossi. Como muchos argentinos trabajé informalmente”, contestó.

“Nadie te cree que sos una mosquita muerta”, replicó el actual jefe de Gabinete.

Luego de estos momentos de tensión, irrumpió Del Caño: “Se pelean pero todos están de acuerdo con seguir las reglas del Fondo Monetario Internacional”.

Rossi volvió a interrumpir y dejó en claro la postura del oficialismo: “Nosotros lo queremos echar al Fondo, somos hijos de Néstor Kirchner que echó al Fondo y nosotros lo vamos a echar devuelta”.

Rossi: ¿Por qué te reuniste con dictadores?

Villarruel: ñañañaña

Rossi: no te creo nada. Nunca te escuché criticar a la dictadura. Vos sos una infiltrada de la democracia



������ pic.twitter.com/iBkPjbWXYL — Sergio Chouza (@SergioChouza) September 21, 2023

“Son responsables de la inflación y de haber reconocido la deuda que nos dejó Macri”, cuestionó el candidato a vicepresidente de la Izquierda. Y de inmediato apuntó conta la contrincante libertaria: “Villarruel no se conoce de qué trabajó, yo laburé muchos años en trabajos informales y nuestras listas están llenas de laburantes y no de negacionistas, defensores de los genocidas como vos”.

¿Qué te pensás que sos, el único que trabajó informalmente en este país? Por favor Nicolás, salí de tu realidad paralela de un país comunista que no existe”, chicaneó Villarruel.

Tras el cruce entre Del Caño y la postulante de La Libertad Avanza, volvió a escena “El Chivo” Rossi remarcando que el padre de Villarruel fue militar y que “los sueldos de los militares los pagamos desde el Estado”: “Toda su vida ha vivido del Estado, vivió de su papá que le pagábamos los sueldos, después la pensión de retiro y ahora la mamá también tiene su pensión. La casta del Estado sos vos Villarruel”.

Para la diputada libertaria la discusión se tornó personal y respondió: “Informate de lo que estás hablando, mi papá falleció; fuiste titular de una AFI de cartón, todo lo que dijiste de mi persona es falso.”

“En ningún momento se compara a un héroe de Malvinas con un politiquero como es tu caso”, agregó Victoria Villarruel.