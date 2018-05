En medio de las críticas al Gobierno de Mauricio Macri por la suba de tarifas, el senador tucumano José Alperovich tuvo un acto fallido inesperado en la Cámara Alta. "Lo que tienen que entender es que (esta ley) no es para hacerle la contra al Presidente de la Nación. Nadie quiere que le vaya bien al Presidente, pero nuestra gente no da más", esbozó, envalentonado, sin darse cuenta de lo que había dicho.

Como si nada, Alperovich continuó con su discurso y cuestionó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, defendió los intereses de los sectores más vulnerables y criticó los aumentos, pero no se corrigió ni hizo alusión a su frase durante el tiempo de su exposición.

Recién unos minutos después, y luego de que hablara la senadora María Eugenia Catalfamo, Alperovich interrumpió a su colega Alfredo Luenzo para pedir las disculpas del caso.

"Me expresé mal y quería cambiar. Lo que quise decir es que nadie quiere que le vaya mal al Presidente. No quería dejar pasar esto", explicó el ex gobernador de Tucumán.