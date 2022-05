“No va a estar hasta el lunes porque necesita dedicarle tiempo a su familia y también a la de la víctima”, dijo Roberto Pettinato el miércoles en su programa de radio, dos días después del incendio en la casa de su hijo Felipe. Tras el siniestro, el joven fue trasladado a una institución médica por inhalación de monóxido de carbono, otras dos personas resultaron heridas y un amigo de él, Melchor Rodrigo, murió.

El jueves por la mañana el médico neurólogo fue velado en Olivos, en la avenida Maipú, donde estuvieron amigos y familiares y luego se realizó una misa en su honor en Escobar. Justamente, según contó Santiago Zeyen, cronista de Nosotros a la mañana, muy temprano llegó al lugar una corona de flores a nombre de los Pettinato.

Sin embargo, el gesto no fue bien recibido: “Hoy temprano llegó una corona, por lo que me cuentan decía: Familia Pettinato. Y la familia de Melchor Rodrigo pidió que la sacaran del lugar. Es lo que me cuentan que sucedió, que la familia habría pedido que la corona no quede en la sala donde se estaba realizando el último adiós a Melchor Rodrigo. Fue retirada”.

Horas más tarde, Felipe que se encontraba internado en la clínica Zabala, fue trasladado a un centro de salud mental, también en el barrio de Belgrano. “Tanto personal de la policía como del propio sanatorio han establecido una especie de cordón. Está viniendo la camilla y lo están subiendo a esta ambulancia. Está su hermana Tamara”, informaron ayer en Intrusos sobre el traslado.

Fue en las inmediaciones de la clínica que la cronistas de Momento D se encontró con la hermana de Felipe e intentó hablar con ella. “Te molesto unos minutos, ¿tu hermano cómo se encuentra?”, le consultó. Sin embargo, no obtuvo respuesta e insistió con otras preguntas: “¿No quieren decir nada? ¿No quieren llevarle el pésame a la familia de Melchor? ¿Quieren decirnos cómo está Felipe y por cuánto tiempo se va a prolongar la internación?”.

La hija del ex Sumo siguió caminando tomada del brazo de su madre, Cecilia Dutelli, para acercarse a su camioneta. “Permiso, tengo que subir al auto”, fue lo único que atinó a decir. Unas horas antes había contado en Intrusos (América) que aún se desconoce cuánto tiempo estará internado en el centro. Además, en el estudio, el abogado Ignacio Trimarco aclaró que “en estas circunstancias no va a poder indagado ni citado como testigo”.

El incendio, tras el cual falleció Melchor Rodrigo de 44 años, amigo y neurólogo del actor, se originó el lunes pasadas las 22.00. . La investigación del caso recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo del doctor Martín Mainardi, quien ya recibió el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, que este martes fue reconocida por su madre. Según pudo saber Infobae, el resultado preliminar del análisis forense estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”. El hecho está provisoriamente caratulado como “averiguación de causales de muerte e incendio”.

El miércoles por la noche se dieron a conocer algunos de los resultados de los peritajes realizados por los Bomberos de la Ciudad, que señalan que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. A su vez, agregaron que “No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fuera inflamados con un elemento de llama libre”.