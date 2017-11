El presidente del bloque de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria, Héctor Recalde, admitió ayer que "no se puede descartar" que tras la detención del exvicepresidente Amado Boudou, "vayan detrás de Cristina (Fernández de Kirchner) o Máximo (Kirchner)".



Además, afirmó que el hecho de que hayan apresado al exministro de Economía y exvicepresidente de Cristina "demuestra la persecución que hay" porque "siempre estuvo a derecho". "Este gobierno no tiene límites, lo que uno pensaba que era imposible, se está dando. Entonces, no se puede descartar que vayan detrás de (la expresidenta) Cristina o de Máximo (su hijo). Pero nosotros vamos a resistir estas cosas, porque estamos defendiendo la institucionalidad", afirmó el legislador al ser consultado en radio Del Plata si creía que la próxima detenida podía ser la ex mandataria.



Recalde vinculó la detención del exvicepresidente Boudou a la denuncia de "cajoneo de causas" que sufrió el juez Ariel Lijo esta semana por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al que calificó como "un organismo de derecha" y que "defendieron a los funcionarios de la dictadura cívico-militar".



Por último, afirmó que "la violación de los derechos humanos es otra de las características de este gobierno" y que por eso sostiene "que hay una democracia de muy baja densidad". "Hay tanta violación de la institucionalidad que estamos todos en libertad condicional, en definitiva. ¿Qué sentido tiene las imágenes de Boudou en jogging y descalzo? ¿Qué aporta a la causa, a la Justicia? No aporta nada, es igual a lo que pasa con Milagro Sala", aseveró.



"Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional", transmitió en un comunicado Unidad Ciudadana, la agrupación que encabeza la senadora electa Fernández de Kirchner. La exmandataria publicó el texto en la red social Twitter.



En el documento, la agrupación sostuvo que la detención de Boudou es "una clara maniobra intimidatoria y extorsiva" que tiene por objetivo "disciplinar" especialmente a "los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo. Está en riesgo la democracia Argentina".



Además de sostener que en la Argentina "se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes" se cargó contra el Gobierno por haber logrado "correr" de su cargo a la procuradora Alejandra Gils Carbó.



En este contexto también vinculó al Ejecutivo con la suspensión del juez platense Luis Arias, quien consideraron fue "uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado".



"En el día de hoy (por ayer) el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención de Boudou, por un posible entorpecimiento a la Justicia", señalaron en la carta pública. Al respecto apuntaron que Lijo "es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse".

"Revanchismo"

En un comunicado de prensa, el diputado kirchnerista Edgardo Depetri denunció ayer que se está avanzando "con odio y revanchismo para tratar de encarcelar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner" y calificó la detención del exvicepresidente, Amado Boudou, de "otro espectacular show mediático".

Fuerte reclamo de D’Elía a CFK

El dirigente y exfuncionario kirchnerista Luis D"Elía envió ayer un fuerte mensaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la detención de quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, al asegurar que "no puede hacerse la pelot... (sic)" y debe convocar a la "resistencia".



"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelot..., no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada", afirmó. En su habitual editorial del programa que conduce en Radio Rebelde, el titular del partido Miles dijo también que hay que "convocar a millones de trabajadores" para "resistir esta dictadura oprobiosa, miserable".