Después de las primarias. Lacunza (izquierda) y Sandleris (derecha) se reunieron ayer para analizar la economía argentina después de las elecciones primarias del 11 de agosto.

El designado ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió ayer con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Además, Lacunza se reunió con su antecesor, Nicolás Dujovne, con quien dialogó sobre la transición del cargo, informaron fuentes oficiales. Lacunza inició temprano sus actividades en su casa de la localidad bonaerense de Tigre, donde desayunó con Damián Bonari, que lo reemplaza en la Provincia de Buenos Aires, y sus asesores Sebastián Katz, Milagros Gismondi y Pedro Rabasa, entre otros.



Luego del mediodía, Lacunza recibió a Sandleris, con quien analizó la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del FMI, que auditará las cuentas nacionales, para autorizar un desembolso de unos U$S 5.400 millones.



La próxima misión del FMI debería llegar en el transcurso de los próximos 15 días a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre, las cuales se cumplieron con cierta holgura. La mirada estará puesta en si el Gobierno podrá cumplir con la meta de alcanzar equilibrio fiscal para este año, o un déficit de menos de un punto del Producto Bruto Interno (PBI), luego de las medidas anunciadas que implican el diferimiento en el pago de varios impuestos, o la rebaja del Impuesto a las Ganancias.



El próximo desembolso en torno a U$S 5.400 millones debería llegar para mediados de septiembre y permitir aliviar la situación financiera en medio de las elecciones de octubre.



Éste es el último gran desembolso que tiene previsto el FMI en el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado por U$S 54.000 millones, que permitieron refinanciar la deuda argentina. Luego está previsto que lleguen a razón de U$S 1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021.



El presidente Mauricio Macri destacó la trayectoria del designado ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a quien calificó como "la persona indicada para esta nueva etapa", al tiempo que valoró la "capacidad" y "honestidad" del renunciante Nicolás Dujovne.



El mandatario hizo estas apreciaciones a través de dos mensajes publicados en la red social Twitter cerca de la medianoche del sábado, horas después de hacerse pública la dimisión de Dujovne y la designación del hasta ahora funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.



"Convoqué a Hernán Lacunza para dirigir el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy se desempeñaba como ministro en la provincia de Buenos Aires, donde hizo un gran trabajo. Su capacidad y trayectoria son reconocidas ampliamente. Confío en que es la persona indicada para esta nueva etapa", escribió Macri.



Luego, en un segundo mensaje, el Presidente destacó: "Mi agradecimiento a @NicoDujovne por haber sido parte del equipo y poner su compromiso, capacidad y honestidad al servicio de la transformación de nuestro querido país‘.



Dujovne presentó el sábado su renuncia al cargo a través de una carta dirigida al presidente Macri en la que afirmó que la gestión necesita ‘una renovación significativa en el área económica‘. Se espera que Lacunza tenga hoy una reunión con el presidente Macri. El mandatario también espera reunirse hoy con Sandleris.



Lacunza y Sandleris mantienen una buena relación personal ya que trabajaron juntos en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.



Desde el sector financiero, el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, dijo que ‘el mercado va a estar enfocado en la relación de Lacunza con el FMI y de cómo éste puede gestionar un waiver (perdón) tras los anuncios que hizo el presidente Macri que tienden a desviar las metas fiscales del acuerdo‘. Agregó que no cree que ese desvío ponga en duda el último desembolso de este año que tiene el Fondo de U$S 5.400 millones en septiembre‘, pero consideró que ‘a lo sumo habrá un warning (advertencia) del FMI‘, dijo Martínez Burzaco.



‘Esos fondos son imprescindibles para renovar el financiamiento de muy corto plazo en Tesorería y es donde el mercado va a estar poniendo énfasis. Y esto tiene repercusión sobre el riesgo país y el dólar‘, concluyó Martínez Burzaco.