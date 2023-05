El operativo clamor 'Cristina 2023' de pinchó el martes cuando la Vicepresidenta con una carta en Twitter reiteró su intención de no ser candidata a nada en las elecciones generales de octubre. Pero 'la esperanza es lo último que se pierde' repiten cerca de la exmandataria y se jugarán una última ficha el próximo 25 de mayo. Cristina Fernández de Kirchner se subirá ese día al escenario político más caliente de la alianza gobernante para se la principal oradora del acto en Plaza de Mayo para recordar el 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner.

Así se anunció ayer tras una reunión que diversos representantes del FdT llevaron a cabo en la sede porteña del gremio mecánico Smata, donde el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, fue el encargado de confirmar la participación de la exmandataria en el acto del jueves próximo, convocado bajo la consigna 'Argentina con Cristina'.

Y según promete la 'Mesa de Ensenada', un espacio creado por los dirigentes más cristinistas del Frente de Todos que se nuclearon para postular un nuevo mandato presidencial de Cristina Elisabet Kirchner y que conduce el intendente Mario Secco, junto al PJ bonaerense que conduce Máximo, La Cámpora y el PJ porteño, 'van a llenar plaza'.

En la sede de Smata de Avenida Belgrano 655 de la ciudad de Buenos Aires se dieron cita ayer referentes del FdT como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el diputado Leopoldo Moreau; el intendente Secco; el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini, ubicados a la cabeza de la reunión.

Los dirigentes tenían definido de antemano sostener la movilización del 25 de mayo a pesar de la decisión de la Vicepresidenta de no ser 'candidata'. Tras el acto, Larroque señaló que Fernández de Kirchner 'no se bajó' sino que 'la bajaron' porque está 'proscripta' a partir del fallo en su contra por la causa Vialidad. 'Hay una voluntad de ella, pero hay un sistema que lo impide', consideró el dirigente 'camporista'.

Para Larroque, 'el sistema de poder no quiere que el peronismo pueda votar a la candidata que más votos tiene', por lo que abogó por 'luchar contra ese sistema de poder' que identificó con 'la Corte Suprema'. También llamó a 'pelear contra el acuerdo con el Fondo que encorseta la economía' y reclamar una 'suma fija' para trabajadores, 'congelamiento de precios y todas las medidas que tenemos que tomar, pero que requieren al pueblo en la calle', aclaró.

El funcionario bonaerense planteó que distintos sectores del FdT afincados en el peronismo, los gremios y los movimientos sociales trabajarán para que el acto del 25 de mayo sea 'lo más parecido posible al 17 de Octubre', cuando se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.

En el auditorio de Smata donde se realizó el anuncio imperó la expectativa e ilusión porque, a pesar de lo dicho por ella misma, CFK vuelva a ser candidata. "Ella no dijo que no va a ser, dijo que no la dejan ser y contra eso es con lo que hay que ir", evaluó un importante funcionario bonaerense analizando la carta de Kirchner . "Con una plaza llena, sin otros candidatos del espacio con chances reales, Cristina tiene que ser la candidata", aseguraba en el atardecer otro hombre fuerte del kirchnerismo.

Duro de Domar

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará hoy a las 21,30 una entrevista a la señal televisiva C5N, luego de confirmar que 'no será candidata a nada' en las elecciones. La vicepresidenta estará en el ciclo Duro de Domar, que conduce el periodista Pablo Duggan.