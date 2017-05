‘La Ballena Azul‘. Surgió en Rusia y se extendió a varias partes del mundo, donde ya se conocieron al menos 130 muertes de adolescentes y se presume que hay miles de chicos en peligro.



Un profesor particular de química del barrio porteño de Villa Crespo es el primer reclutador detectado en Argentina del reto suicida conocido como ballena azul, dijo ayer a Télam el fiscal que realizó el allanamiento en su domicilio tras la denuncia de los padres de un adolescente con quien se había contactado con la intención de sumarlo al macabro desafío. Se trata de un hombre de 30 años que tomó contacto con el joven de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora por medio de su cuenta de Instagram.



Lo que la Justicia quiere determinar ahora es si otros cuatro menores de edad fueron contactados de la misma manera, ya que en una de las conversaciones que tuvo con el adolescente de Lomas de Zamora, el profesor le aseguró que otros jóvenes ya habían aceptado el desafío.



Después de la denuncia que hicieron sus padres, la Policía allanó el departamento donde el profesor vive con su novio, y secuestró teléfonos, computadoras portátiles, una consola de Play Station y un ejemplar de ‘Necronomicóm, el libro de la ley de los muertos‘, en un operativo del que participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad (CIJ).



El fiscal Enrique Del Carril, a cargo de ese cuerpo de Investigaciones, dijo a Télam que es la primera vez que se conoce a un posible reclutador argentino, aunque aseguró que podría tratarse ‘de uno los primeros de Latinoamérica porque yo estoy en contacto con fiscales de otros países y hasta ahora no se sabia de otro reclutador‘.



El profesor fue acusado por el delito de instigación al suicidio, que tiene penas que van de uno a cuatro años de prisión.

El ‘Necronomicón‘ fue escrito por el estadounidense Howard Phillips Lovecraft, considerado uno de los mayores escritores del género de terror, y cuenta la historia del Necronomicón, un libro que se supone escribió un poeta árabe, Abdul Alhazred, en el año 730, en el que se relatan hechizos de magia negra, aunque algunos creen que todo surgió de la imaginación del propio Lovecraft.



La causa comenzó cuando el joven le contó a sus padres que un hombre, a quien no conocía en persona, lo había invitado a participar del reto de la Ballena Azul, que contempla 50 desafíos cada vez más peligrosos y que terminan con el suicidio.

El padre del adolescente decidió grabar el video chat con el que se comunicaban para presentar una denuncia ante el fiscal Mariano Leguiza, de Lomas de Zamora, quien pidió la colaboración del CIJ de la Ciudad para poder determinar donde vivía el profesor y como había instigado al joven a participar del macabro reto.



Este no es el primer caso que se conoce a lo largo del mes. En la localidad entrerriana de Concordia, los médicos tratan de determinar si un adolescente de 15 años que fue internado con lesiones que él mismo se había provocado también participaba de la ballena azul, mientras que en San Luis otra adolescente de la misma edad le contó a sus profesores y amigos que estaba realizando los retos. También se investiga el caso de un adolescente de 14 años de San Juan que se intoxicó tras ingerir pastillas previo aviso de que participaba del reto; y otro en La Plata, donde una niña de 12 años presentó lesiones corporales en sus extremidades compatibles con las que impone este juego.