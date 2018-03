"Vamos a apoyar la reelección del Presidente", dijo Elisa Carrió durante su visita a Expoagro. Y agregó: "Siempre dentro del respeto de los acuerdos previstos en la reunión en la que se armó Cambiemos". Así, la diputada se sumó a los dirigentes de Cambiemos que ya hablan públicamente del plan Mauricio Macri 2019.

Carrió siempre tiene una declaración polémica a mano. Hoy dijo que Luis Miguel Etchevehere, el ministro de Agroindustria "se equivocó", pero no cometió un acto de corrupción.

Las declaraciones sombre el funcionario llegaron horas después del informe de la Oficina Anticorrupción que sostuvo que el ruralista "no cumplió con la Ley de Ética Publica" al cobrar un bono de $500.000 al momento de renunciar a la presidencia de la Sociedad Rural.

“Etchevehere no le robó al Estado, así que no estamos frente a un corrupto”

"No voy a opinar respeto lo que dice la Oficina Anticorrupción, lo quiero mucho a Etchevehere, pero creo que se ha equivocado y él lo reconoce, no es un error legal -porque él podía hacerlo-, es un error ético, y me parece que arrepentirse es bueno", aseguro Carrió.

Y agregó: "Etchevehere no le robó al Estado, así que no estamos frente a un corrupto, no digan eso. Hay una falta ética que la reparó, devolviendo el dinero. Creo que cuando uno viene de muchos años en la actividad privada a veces se equivoca, sobre las reglas éticas del Estado, pero hay que darle una oportunidad".

La diputada realizó un recorrido Expoagro, la muestra a cielo abierto que se realiza en San Nicolás, donde reconoció que el campo "dio un ejemplo de revolución de paz, y gracias a la renta y a los productos del campo se construyen los hospitales en Buenos Aires y Santa Fe".

A 10 años de la Resolución 125, donde el sector agropecuario se movilizó en contra de la medida, Carrió expresó, "las revoluciones republicanas empiezan por un reclamo por impuestos. Donde el sector productivo reclamó por los altos impuestos, en el caso de la crisis de 2008 eran groseros y confiscatorios, es cuando empezó el camino hacia la República. Durante el conflicto de hace diez años hubo un gran acompañamiento de buena parte de la sociedad, siempre en paz. Y después logramos el único caso de cambio en paz desde el autoritarismo hacia la República por la vía electoral".

Carrió también habló de la coyuntura. Al referirse a la marcha de la economía, la diputada sostuvo, "la inflación va a ir aflojando en el transcurso del año cuando hayan terminado las adecuaciones de las tarifas y vamos a ir recuperando poder adquisitivo. Sé que la clase media está haciendo un gran esfuerzo, estoy peleando por esto y estoy pidiendo que se

controle lo que realmente se consume de energía. El Presidente tiene el problema de la responsabilidad fiscal, ha asumido en una Argentina vaciada, hoy tenemos un agujero fiscal muy grande que debemos cerrar para no fundirnos. Esto va a ser así hasta que el sector productivo arranque, y va a arrancar".

