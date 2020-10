En la provincia de Neuquén no fueron autorizadas las manifestaciones al aire libre para este lunes. Eso significa que ningún habitante de esa provincia tenía permiso para salir a la calle y sumarse a la marcha contra el Gobierno "12-O".

Sin embargo, muy lejos de quedarse con los brazos cruzados, los neuquinos se hicieron escuchar, haciendo sonar las bocinas de sus autos, bombos y cacerolas, por diferentes sectores de la provincia.

"La presentación la hicimos mi hermana y yo como ciudadanos y como abogados. No ataca las medidas que adopta el Gobierno, sino que lo que se solicitó, como amparo del Juez, es que se libere para el este lunes el bloqueo que produce la extensión de la prohibición de circular que viene habiendo todos los fines de semana", explicó el abogado Gaston Rambeaud en declaraciones a Telefé Neuquén.

La ciudad de Neuquén restringe la movilidad ciudadana desde el viernes hasta el lunes #12O inclusive, con énfasis en la restricción vehicular el lunes.



Dado que es imposible contagiarse en un auto cerrado, es lícito pensar que el COVID es, una vez más, una excusa. pic.twitter.com/mM7CIp0N4O — CampoMasCiudad (@CampoMasCiudad) October 8, 2020

Además, el letrado interpretó: "Sorprende el hecho de que tres días antes de una manifestación nacional, sorpresivamente un ministro, a través de una resolución ministerial, se le imponga a todos los ciudadanos que no puedan salir a manifestarse del modo que tenían programados en sus vehículos, impidiendo de este modo derechos que tienen una jerarquía más importante que la circulación. Y que son los derechos políticos que tenemos los ciudadanos a expresarnos, a manifestarnos, y a peticionar a las autoridades. Con esto se las neutraliza."

Sin embargo, Rambeaud dejó en claro su postura frente a las medidas para contener la pandemia de Coronavirus: "Admitimos que deben tomarse medidas frente a la situación que se vive en la actualidad, eso no se cuestiona,. Y aclaramos en el planteo que eso no lo traemos a la discusión. Lo que sí planteamos es que cuando hay una manifestación de personas que piensan de una manera diferente, ese derecho a expresarse, que además ha adoptado modalidades totalmente seguras porque las personas salen de sus casas dentro de sus autos, giran por la ciudad y vuelven a sus casas, no tienen ningún inconveniente."

Y agregó: "Que dos o tres días antes de una marcha, y después de que han sido exitosas las anteriores, extender la prohibición de los días domingos al día de la manifestación nos parece que es un bloqueo grave de este tipo de derechos políticos que hacen a una república."

El viernes, y hasta hoy inclusive, las autoridades de la provincia restringieron de forma total la circulación, en una decisión que sorprendió y generó repudio entre los trabajadores.

"En Neuquén se prohibió la circulación de automotores durante todo el fin de semana largo, incluyendo el #12O. Se solicitó que ejercer este derecho político a manifestarse no se considere delito, pero fue denegado", escribió en su cuenta de Twitter la usuaria @AilinLeguizamon.

Según consigna el sitio noticiasnqn.com.ar, en Neuquén la concentración fue en el Monumento a San Martin y en la rotonda de la Ruta 7 y Leloir.