Luego de que el miércoles cayera por segunda vez en dos semanas la sesión en el Senado para debatir los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de las coimas, desde el peronismo afirman que la semana próxima sí habrá quórum.

"La semana que viene va a haber quórum y Cristina Kirchner va a hacer uso de su defensa", explicó hoy el senador José Mayans. El peronista explicó además que no bajaron a dar quórum en la sesión del miércoles porque no comparten la visión de que el allanamiento puede ser de utilidad, "no sirve algo que se hace así tan anunciado", dijo y adelantó que por eso votará en contra.

"Quieren hacer allanamiento a una propiedad privada que no tiene ningún sentido porque es anunciado. Ella dice que es para humillarla y hacer un golpe mediático", siguió Mayans.

En este sentido, el senador consideró que "un legislador no puede ser vulnerable a una denuncia, porque si no cualquiera te acusa, entran a tu despacho, invaden tu privacidad y no dejan protegerte" y criticó a sus pares de Cambiemos que "creen que siempre van a ser oficialistas".

Por otro lado, respecto a la extinción de dominio, Mayans afirmó que "se está trabajando en un acuerdo con el Frente para la Victoria sobre la ampliación de delitos y sobre quién va a llevar adelante".

En diálogo con radio AM990, el senador indicó que buscan que en vez de ser la Procuración del Tesoro que depende del poder ejecutivo, vaya directamente al Ministerio Público.

Además, pidieron la ampliación a los delitos económicos y a las cuentas offshore. "Nosotros aceptamos, no sé si los de Cambiemos aceptan", apuntó.