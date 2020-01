El reclamo, en pleno enero, de un grupo de maleteros de la Terminal de Mar del Plata mantiene hace cuatro días bloqueada a la estación. Los trabajadores de carga y descarga siguen firmes en la decisión de permanecer en el lugar, sin dejar ingresar a los micros, hasta conseguir ser registrados legalmente. El conflicto, que se desató el sábado, genera un importante trastorno para quienes arriban a la ciudad o emprenden su regreso después de unos días de descanso. Entre ellos, varios sanjuaninos que volcaron sus quejas con la situación.

Los maleteros advierten que trabajan en condiciones de “absoluta precariedad laboral” y por tercer día sostienen que continuarán manifestándose “por tiempo indeterminado” en el acceso de los micros por la calle 9 de Julio. “Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta”, afirmaron este lunes.

El bloqueo se inició el sábado a la madrugada, en el segundo fin de semana “fuerte” de la temporada, pero los maleteros sostienen hace más de un año y medio sus reclamos: no están registrados, no dependen de ninguna empresa ni de la concesión de la Terminal, no perciben ningún ingreso fijo sino que viven de la propina, no tienen obra social ni ART, si se lastiman -como pasa frecuentemente- deben atenderse por su cuenta y “están totalmente precarizados”, indicaron.

La protesta se concentra en el acceso a la estación y se extiende por más de 150 metros a lo ancho de la calle 9 de Julio, hasta Italia. Son 28 los maleteros en esta situación, muchos de ellos de larga data dentro de la estación -incluso algunos trabajaban en la Vieja Terminal- y luego de varias “promesas incumplidas” y audiencias sin acuerdos en el Ministerio de Trabajo, resolvieron volver a visibilizar sus reclamos en la calle.

De noche, algunos micros hacen ascender y descender a los pasajeros por la avenida Luro, mientras que durante el día la partida y el arribo de los servicios se distribuyen en las calles aledañas, frente a negocios y casas de vecinos, por 3 de Febrero, Misiones, Italia y Chaco, mientras el acceso sobre la calle 9 de Julio lleva más de 48 horas obstaculizado por los trabajadores de carga y descarga de la estación, acompañados por la CTA Autónoma.

Turistas que llegan o se van arrastran sus valijas sobre la calle por 200, 300 o hasta 500 metros hasta encontrar los micros. Las unidades están distribuidas en varias esquinas o a mitad de cuadra, y suben y bajan a los pasajeros en plena calle, mientras las plataformas están vacías desde que se inició el bloqueo.

Fuentes de la Terminal de Mar del Plata informaron al diario local LA CAPITAL que frente a la continuidad de la protesta, lo que sugieren a los pasajeros es acercarse a las boleterías correspondientes a la hora de viajar, para desde allí ser escoltados hasta los micros y evitar parte del trastorno que implica buscar entre el desorden y la improvisación constante el lugar del cual sale el servicio contratado.

Los maleteros, en tanto, hicieron saber que continúan bloqueando el acceso “sin novedades ni respuestas”. Su reclamo apunta a las empresas de transporte y a la concesión de la estación Ferroautomotora, a quienes solicitan que se genere un acuerdo para contratar al personal y encuadrar legalmente a los trabajadores, que hace años trabajan en forma irregular.

