La joven que había desaparecido tras darse vuelta la lancha en la que paseaba junto a su pareja en el río Luján fue hallada muerta este martes al mediodía, a la altura de Tigre.

El hecho ocurrió pasadas las 19.30 del domingo, cuando Yanina Braile, vecina de la zona, estaba a punto de terminar un paseo junto a su pareja en una lancha pequeña.

Según contaron los testigos, el joven que tripulaba la embarcación se disponía a ingresar con la lancha a la guardería "La Rampa", ubicada unos 300 metros del Museo de Arte de Tigre. "Al ver que había muchas embarcaciones 'subidas', decidió ir hacia atrás, lo que generó un ingreso de agua por popa, que dio vuelta la lancha y luego la hundió", detalló a C5N el prefecto mayor, jefe de zona Delta, Alejandro Gaggiolo.

Ambos ocupantes -que no llevaban chalecos salvavidas- cayeron al río Luján. Yanina, según sus familiares, no sabe nadar. "Esto fue a no más de 50, 60 metros de la orilla. La gente de la guardería lo rescata a él. Como era de noche, y ella sin saber nadar, es cuestión de segundos que el panorama se complique", agregó.

El conductor de la lancha pudo ser rescatado del agua a los pocos minutos, inconsciente. Yanina, en tanto, permaneció desaparecida durante más de 24 horas.

Medios en el lugar informaron que buzos tácticos de Prefectura rastrillaron la zona en gomones y que desplazaron a la búsqueda unos 1.500 metros río arriba desde donde se produjo el accidente, a la altura de Nordelta. Fue en ese lugar que terminaron hallando el cadáver de la joven.

Según explicó Gaggiolo, el cuerpo fue reconocido por familiares de la víctima, quienes aguardan los resultados de la autopsia para determinar el motivo de muerte. La causa está en manos del fiscal de Tigre Mariano Magaz.

Gaggiolo, además, relató que "el timonel de la embarcación dijo que cayeron dos personas al agua" y aclaró que es obligación llevar chaleco salvavidas a bordo, aunque "ponérselo o no va a criterio" de los ocupantes.

En diálogo con Todo Noticias, Rodolfo, el abuelo de la joven, dijo que "es muy raro lo que pasó", porque "no sabemos si Yanina estaba o no en la embarcación cuando ocurrió el accidente".

"Eran pareja y solían ir cada tanto. No nos cierra la declaración de él, porque lo sacaron pero a ella nunca nadie la vio. Ella no sabía nadar", agregó el hombre.

Una tía de Yanina, en tanto, dijo que los hermanos de la chica desaparecida "ya le pidieron a quien estaba con ella que le entreguen las pertenencias de Yanina".