Nicolás Avelluto, de 28 años, hijo del exsecretario de Cultura macrista Pablo Avelluto, murió en su casa del barrio porteño de Núñez y la justicia investiga las causas de su fallecimiento.



"Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte", fue el mensaje que publicó en Twitter el expresidente Mauricio Macri.



Nicolás Avelluto, quien era fotógrafo, fue hallado sin vida por su madre el sábado a las 20.15 en su departamento de Quesada al 2600, en el barrio de Núñez.



Según el parte policial, el joven "fue hallado por su madre, recostado en la cama en posición decúbito ventral" (boca abajo).



Fuentes judiciales informaron a Télam que "aparentemente el joven no atendía el teléfono, por lo que el familiar se acercó y abrió con su llave, entró al departamento y lo encontró fallecido en la cama. Llamó a la policía y la unidad criminalística determinó que no había signos de violencia, ni de robo ni nada por el estilo. Tampoco había indicio de suicidio".



Para determinar las causas de la muerte "ahora se espera la realización de la autopsia entre mañana y el martes; no se hizo hasta el momento debido al protocolo de Covid-19", explicaron las fuentes.



La comisaría que intervino es la 13 B y la causa radicada en el Juzgado Correccional 3 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Gabriel Omar Ghirlanda.



A través de las redes sociales, dirigentes políticos, sociales y exfuncionarios dieron muestras de dolor y expresaron sus condolencias a la familia.



"Conmocionado por la muerte de Nicolás Avelluto, hijo de Pablo Avelluto. Te acompaño en este momento tan difícil, Pablo. Mi más sentido pésame para toda la familia y seres queridos", dijo en Twitter el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Un abrazo fuerte por la pérdida de Nico, querido Pablo Avelluto. Tus amigos estamos con vos en este momento tremendo", fue el mensaje que tuiteó Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.



La exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich también volcó su mensaje a las redes. "Qué tristeza. No hay palabras ante la pérdida de un hijo. Fuerte abrazo de corazón para Pablo Avelluto y su familia en este difícil momento", dijo.



En tanto, el exministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich sostuvo: "A mi querido amigo @pabloavelluto, el abrazo más fuerte que pueda existir para que encuentre esa fuerza que parece no haber".



Nicolás, fotógrafo y militante entre otras cuestiones sociales de la campaña del aborto legal, se había sumado a las voces que reclaman la aparición con vida de Tehuel De la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo último.



"Falleció Nicolás Avelluto. Esa es la noticia que nos toca compartir hoy. Nico, nuestro amigo y compañero, de Posdata y de la vida. Al que conocimos en la calle sacando fotos y que nunca dejó de estar en cada lugar que podía y lo llamaban", escribió Nazareno Roviello, periodista y amigo del joven, adjuntando en su cuenta de Twitter una serie de fotografías suyas a manera de homenaje.



"Despedimos a una persona inocente que no tenía más que bondad para interpretar la vida. Un niño, con una cámara, ganas de cambiar el mundo y esperar el finde para ir a ver a Tigre", agregó el periodista, quien enfatizó el rol que Avelluto cumplió en la campaña por la ley de aborto legal, seguro y gratuito.



"Hijo, hermano, amigo. Con dolor despedimos a un gran compañero, sabiendo que la vida no le dio lo que merecía. Con alegría de que va a ser recordado por mañas tan divertidas como agotadoras, como una persona que daba al que necesitaba", remarcó.



La abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, tuiteó: "Querido Nico Avelluto, te voy a seguir viendo atrás de cada cámara, en todas las marchas y conflictos, con tu sonrisa y el abrazo que nunca faltaba".



"Muy triste la muerte de Nicolás Avelluto. Joven, comprometido y excelente fotógrafo, muy querido por quienes lo conocieron. Un abrazo y mi cariño a su familia", tuiteó la legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira.



El pasado 7 de junio Nicolás había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y había compartido la noticia a través de las redes sociales.