Un hombre de la localidad de Rafaela en Santa Fe encontró cheques por el valor de dos millones de pesos y se los regresó a su dueño. El acto de amabilidad del rafaelino es una noticia de por sí pero lo que llamó la atención de los medios locales fue la recompensa recibida.

Según informó Rafaela Noticias, Luis Spahn se encontró un manojo de cheques algunos al portador por 2.170.000 pesos en la Ruta 70 a la altura de Esperanza.

Al llegar a Esperanza revisó los cheques y como estaban todos endosados por la misma empresa decidió llamar al lugar y avisar del hallazgo.

"No le di mucha importancia en realidad, pero ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo", explicó Spahn al portal Vía Rafaela.

El dinero era de una fábrica de herramientas que se encuentra muy cerca de donde Luis había encontrado los cheques. De regreso a Rafaela el hombre, pasó por la firma y devolvió los cheques y recibió una pala de recompensa.

"En realidad fue un regalo. Me dijeron que eligiera una herramienta. Yo les dije que no hacía falta. Y bueno me regalaron una pala. Fue con buena onda. Así que la acepté", dijo.