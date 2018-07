En la mira. Felipe Nori (1) y Joao Dos Santos (2) durante sus estudios en Morón. Los falsos médicos cobraban $140 mil por mes (Foto: Infocañuelas)





El escándalo se apoderó del hospital público de Cañuelas, donde hasta hace pocos días atendían dos profesionales médicos de nacionalidad brasileña que no eran tales, lo que puso en alerta a la pobladores del lugar que ahora desconfían de todos.



Según trascendió, uno de los supuestos profesionales fue descubierto por una denuncia penal radicada en la Fiscalía Nº1 de Cañuelas. Se trata del brasileño Felipe Nori, quien fue acusado por uso de una identificación falsa, estafa, falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.



Luego, otra profesional, llamada Thais Soares Costa, también de nacionalidad brasileña, fue acusada por el mismo delito.



En detalle, el hombre había tomado la identidad -que existe- de Joa Peixoto Dos Santos Neto; y ella, de Sonia Banhuki Galvao.



Según confirmó a Clarín Diana Barcia, la administradora del hospital, los usurpadores cobraban un salario de unos 114 mil pesos mensuales.



"Si bien la cifra puede parecer en primera instancia elevada, la realidad es que las guardias días de semana se pagan 5.000 pesos y las de fines de semana 6.000. Entonces, si una persona hace muchas guardias se llega a esa cifra, que no es descabellada", dice la funcionaria.



Consultada sobre la persona que entrevistó y contrató a estos médicos, la funcionaria dijo que hay un sumario interno, ordenado por el intendente, en el que tanto el director como ella ya han declarado. "Se está citando al resto del personal que tuvo injerencia en esto". Y negó que el director del hospital haya renunciado.



Barcia cree que puede haber otros municipios víctima de una situación similar, por eso pidieron a la fiscalía que amplíe la investigación a otros hospitales y centros de salud en la región III, a la que pertenecen. "Fuimos estafados o engañados.



Felipe Nori y Thais Soares Costa trabajaban como médicos generalistas y se desempeñaban haciendo guardias en las distintas unidades sanitarias del municipio y cada tanto cubriendo alguna guardia en el hospital, dijo Barcia. La red sanitaria de Cañuelas cuenta con el hospital Marzetti y siete unidades sanitarias.



Ayer, en tanto, la Dirección, la Administración y la Asesoría Legal del hospital cotejó la documentación de todo el personal médico y de las distintas unidades sanitarias para "transmitir tranquilidad a toda la población de Cañuelas" que aún no sale del asombro.