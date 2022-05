La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, aseguró ayer que el primer caso sospechoso que se detectó en el país de viruela del mono se encuentra 'con aislamiento para el tratamiento de los síntomas' y que ya se ubicó a los contactos estrechos para 'cortar la cadena de transmisión'.

La funcionaria destacó que esta enfermedad 'no es la viruela que conocimos que está erradicada en el mundo, se llama zoonosis, lo que significa que el virus está en los animales y que, ocasionalmente, pasa al hombre'. Precisó que si bien el ser humano no es 'el principal transmisor' existe la posibilidad de que esto ocurra 'pero la transmisión es baja, no es como el covid o la influenza, no tiene ese nivel de trasmisión'.

En caso sospechoso es de un hombre de la provincia de Buenos Aires que viajó a España.