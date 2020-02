El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguraron ayer que el Gobierno "no tiene ninguna decisión tomada" sobre un eventual aumento de 3 puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de granos.

Así lo plantearon los integrantes de la Mesa de Enlace tras la reunión que mantuvieron por espacio de casi 3 horas con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de la que participaron también Carlos Iannizzotto, de la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"No hay ninguna decisión tomada y no va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto", afirmó Chemes a la prensa a la salida del encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la cartera agropecuaria.

El encuentro se produjo luego de que el miércoles, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendiera el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo cual alimentó los rumores de un inminente aumento de tres puntos porcentuales en los derechos de exportación de soja para ubicar la alícuota en 33%.

Tras manifestar los representantes de las entidades que dicho aumento es una "decisión que todavía no está tomada", adelantaron que la semana que viene se reunirán nuevamente con Basterra para seguir negociando un nuevo esquema de retenciones.

En este contexto, los dirigentes de las entidades agropecuarias relativizaron la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández realice el próximo domingo un anuncio de aumento de las retenciones en su discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias del Congreso.

"No va haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar los números que estamos sacando", dijo el titular de CRA y aseguró que el trabajo de las entidades es "lograr que el 3% de aumento en los derechos de exportación de soja no se aplique".

Asimismo, los integrantes de la Mesa de Enlace indicaron que determinados productos de economías regionales podrían tener una recorte de retenciones, mientras que los demás productos, como el trigo, el maíz y la carne seguirían con las mismos porcentajes (12% para granos y 9% para las carnes).

Al finalizar la reunión con Basterra, Chemes manifestó que los integrantes de la Mesa de Enlace "nos vamos un poco más tranquilo de lo que vinimos. Pensamos que era una decisión tomada, pero hoy (por ayer) nos confirmaron que no era así".

Respecto a la reacción de los productores tras la reunión y ante las nuevas protestas que se están organizando ante la posibilidad de un nuevo aumento en las retenciones a la oleaginosa, Chemes pidió "a las bases un par más de días para ver si en esta negociación logramos ajustar el número que necesitamos. "Si no es así vamos a tomar medidas de emergencia", agregó el dirigente.

Por su parte, Pelegrina afirmó que los registros de exportación se cerraron porque desde el gobierno nacional de Alberto Fernández "están analizando subir retenciones".

"Este ministro y otros más nos dijeron que la solución viene por las exportaciones, entonces no entendemos por qué aumentar las retenciones. Seguiremos insistiendo (para lograr una baja), porque entendemos que hay una discriminación hacia el sector injusta y que hay muchos mejores mecanismos de recaudación como el impuesto a las ganancias, que, asimismo, es un aporte coparticipable", concluyó Pelegrina.

Por último, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, informó que en la reunión "se hablo de segmentación de retenciones, pero no se dieron números".

"Hoy nos han escuchado y (Basterra) se comprometió a analizar lo que le expusimos. En una próxima reunión vamos a sacar una conclusión de cuánto razonamiento hay en este tema, porque consideramos inoportuno la actualización de las retenciones.

Télam