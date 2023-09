En medio de la tensión cambiaria, referentes agrarios esperaban que el Gobierno nacional confirmara la prórroga del dólar soja 4, que vencía ayer.

Medios nacionales esperaban que la medida fuera publicada este fin de semana, ante el avance registrado ayer en el dólar blue y en dólares financieros, mientras se acerca la fecha de la elección presidencial del 22 de octubre.

Reconocidos medios nacionales publicaban ayer que el Gobierno nacional le anticipó a empresas agroexportadoras que pensaban prorrogar el dólar soja 4, que vencía ayer. Algunos calculaban que se podía prorrogar por 3 semanas (hasta el 20 de octubre) y otros creían que iba a durar hasta el 25.

El dólar soja 4, que arrancó el 5 de septiembre, permite que los exportadores puedan liquidar 75% tomando como referencia la cotización del dólar oficial, mientras que el 25% restante es de libre disponibilidad. En general, el 25% restante se vuelca al tipo de cambio contado con liqui, que es el que usan las empresas para dolarizarse. El dólar financiero, conocido como contado con liqui (CCL), registraba ayer su novena suba consecutiva, cerrando en 828,56 pesos. Esa cotización mejora en general el precio que se les paga a los productores en el mercado local.

Mientras define los detalles del nuevo tipo de cambio para el petróleo y la minería, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, no descartaba extender el esquema para la oleaginosa.

Se intenta que las ventas remanentes de productores agropecuarios, más las exportaciones de gas, petróleo y minería ayuden a contener las cotizaciones paralelas en la previa electoral y cuando las reservas siguen bajas.

En ese contexto, analistas vislumbran un octubre más que complicado, lejos de la tranquilidad. El alerta sobre todo está en la escalada del CCL. Con el dólar soja 4 se comercializaron 4,5 millones de toneladas e ingresaron U$S 1.700 millones, por debajo de los U$S 2.000 millones que querían conseguir. Consultadas sobre cuánta más soja se vendería hasta el 20, fuentes del sector indicaron que todo dependerá si el productor está dispuesto a comercializar antes de las elecciones. "Es todo incierto", respondieron. Calcularon que poseen 5 millones de toneladas sin vender. El Gobierno aspiraría a sumar otros U$S 1000 millones.