Macri admitió ‘errores‘ en la forma en que buscó resolver el caso.

En conferencia de prensa, Mauricio Macri anunció ayer que el Gobierno volverá a ‘foja cero‘ en el acuerdo alcanzado con el Correo para que ‘lo resuelva la Justicia‘, tras asegurar que ‘no hay ningún hecho consumado, nadie cobró, nadie pagó ni condonó nada‘, en relación a la deuda que la empresa postal (propiedad del padre del Presidente) mantiene con el Estado.



Macri admitió ‘errores‘ en la forma en que el Gobierno buscó resolver el caso y solicitó el accionar de ‘la Justicia‘ con participación de otros organismos como la ‘Auditoría General de la Nación (AGN)‘ y que se debata ‘en una audiencia pública‘ una solución al conflicto de intereses que derivó en escándalo.

Macri espera anular un controvertido acuerdo que su Gobierno había alcanzado en 2016 para resolver una antigua deuda impaga de una empresa postal de su padre (Franco Macri), que derivó en una denuncia penal contra el mandatario.



El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri por presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Correo Argentino SA. El fiscal pidió investigar a Macri, por un acuerdo por deudas millonarias que el Estado alcanzó con la empresa que gestionó el correo oficial y cuyos principales accionistas son familiares del mandatario, confirmaron fuentes judiciales.



Según el Gobierno, la deuda original del Correo (propiedad de Franco Macri) con el Estado era de 292 millones de pesos, pero ésta se ha desvalorizado por la falta de acuerdo con los gobiernos anteriores.

La fiscal Gabriela Boquín consideró ‘abusivo‘ el acuerdo y señaló que ese pacto implica ‘una quita velada del orden del 98,82 por ciento‘, lo que ‘equivale a una condonación‘ de la deuda.

Macri vio como error que no existiera un mecanismo para saber cómo actuar en ‘controversias judiciales‘ como ésta, según manifestó ayer.



Macri dijo ‘reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre‘, tras lo cual anunció que ‘lo he instruido al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a que volvamos a foja cero porque no hay ningún hecho consolidado‘.



‘Empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de este problema y que los jueces dispongan y nos traigan una propuesta porque hay que resolverlo‘, señaló el primer mandatario. ‘Que arranque todo de vuelta en una audiencia pública a la que ustedes seguramente concurrirán, donde se volverá a debatir cómo se resuelve esta cantidad de juicios que hay de un lado y de otro y la convocatoria de acreedores‘, respondió.



‘La deuda de la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar. La Auditoría General de la Nación auditará la propuesta que haga la Justicia, que dé su visto bueno y conforme para que se implemente este acuerdo’, remarcó el mandatario.

A Copperfield  ‘Hay que entender que este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo. En algunas tiene éxito, en otras hay que seguir dialogando. Yo les dije desde el primer día que si querían magos, (busquen) a Copperfield, y si querían infalibles, busquen otro porque yo soy falible‘, dijo el Presidente.