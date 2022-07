El fiscal que investiga el femicidio de Agostina Trigo (22) en la localidad mendocina de San Martín dijo hoy que sospecha que el asesino es "alguien conocido" de la joven, que le aplicó múltiples puñaladas y golpes y que se analizan varias pistas, una que conduce a un engaño mediante una entrevista laboral y otra que apunta a la expareja y padre del hijo de la víctima.



En una conferencia de prensa que brindó este mediodía, el jefe de la Unidad Fiscal de San Martín, Oscar Sívori, puntualizó que de los resultados preliminares de la autopsia surgió que Agostina, madre de un niño de 4 años, sufrió una "multiplicidad de lesiones punzantes y golpes" y que, por el tipo de lesiones, se sospecha que la persona que la atacó es un "conocido".



Sívori dijo que se aguardan los resultados finales del estudio para certificar si la joven fue o no abusada sexualmente.



“Agostina murió por multiplicidad de heridas. Fue muy cruel y multicausal, ya que sufrió varios golpes y dos heridas punzantes con arma blanca que le produjeron la muerte a las pocas horas de haber salido de su domicilio”, detalló.



Sívori agregó que la muerte se produjo entre "48 y 72 horas antes de que sus restos fueran encontrados”, por lo que todo indica que el crimen fue cometido horas después de que salió de su casa.



Por otra parte, dijo que el atacante robó las zapatillas nuevas que Agostina llevaba puestas, que no fueron halladas en la escena, al igual que su teléfono celular, cuya tarjeta SIM pudo ser duplicada por personal policial de Delitos Tecnológicos para poder rescatar los mensajes.



“Esto es obra de un psicópata con un profundo odio a las mujeres, sólo alguien así puede hacer algo de este calibre”, describió Sívori.



Además consideró que el asesino "conocía el lugar" donde fue encontrado al cuerpo, un galpón abandonado de las calles Robert y Carril Norte, que aún no se determinó si es el mismo donde la joven fue asesinada.



Sobre las pistas que se siguen, el representante del Ministerio Público dijo que una es la que conduce a la persona que la citó para una entrevista laboral rumbo a la cual Agostina fue la tarde del pasado domingo, última vez en que se la vio con vida.



Esa persona que la convocó para emplearla era supuestamente un camionero que la contactó por una red social para que cuidara a sus hijos.



Otra hipótesis, que Sívori dijo que fue aportada a la causa por la familia de Agostina, conduce a la expareja y padre del hijo de la joven, a quien tiempo atrás denunció en las redes sociales por violencia de género.



De acuerdo a sus familiares, esa persona tiene un vehículo banco similar al captado por las cámaras de seguridad en la zona donde Agostina fue a la reunión laboral, por lo que tras el hallazgo del cuerpo el fiscal ordenó ir a buscarlo.



“Fue inmediatamente buscado en el domicilio que tenía, pero ya no residía allí y se habría mudado a San Luis”, informó el funcionario, quien ratificó que el dato sobre esa persona fue aportado por la abuela y la tía de Agostina el día que realizaron la denuncia por averiguación de paradedro al no tener noticias de la joven.



En tanto, el jefe fiscales de la zona este de Mendoza, Mariano Carabajal, se refirió a los incidentes ocurridos ayer durante una manifestación en reclamo de Justicia por el hecho, que dejaron inhabilitada la sede del Ministerio Público Fiscal de San Martín



Por ellos hay ocho detenidos, cuatro mujeres y cuatro hombres, uno menor de edad, quienes están acusados del delito de "daño agravado" que podría derivar en "privación ilegítima de la libertad agravada" porque quedó personal atrapado sin poder salir del último piso, dijo.



“Esto ha sido premeditado. Entiendo que se empañó un reclamo, ya que hasta hubo parientes de la víctima lesionados”, agregó Carabajal al informar que se analizan los videos tomados por cámaras de la zona “para determinar imputaciones y cargos civiles y penales”.



A raíz del hecho, el procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, dispuso esta mañana la inhabilitación de la sede judicial tras los disturbios que ocasionaron severos daños en las instalaciones del edificio ubicado en 25 de Mayo y Arjonilla, de ese departamento, actualmente en reparación.