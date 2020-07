Con un llamado a la unidad de las centrales sindicales, el presidente Alberto Fernández dijo que lo "cuestionan por dialoguista, pero las decisiones hay que construirlas, no imponerlas". Participó por videoconferencia de un plenario de la CTA y pidió que se una con la CGT en una sola central.

Convocó a "reconstruir" el país después de la pandemia y a "reescribir la economía pensando en un gran acuerdo" en el "todos ganen". Dijo que deben estar "más juntos que nunca" y puso como ejemplo el Frente de Todos, coalición que se formó con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara baja y jefe del Frente Renovador Sergio Massa.

Fernández planteó que lo "cuestionan por dialoguista", a partir de las reuniones virtuales que tuvo con la oposición. Dijo que cree que las decisiones "hay que construirlas, no imponerlas" y que para eso hace falta que todos "tengan voz en el escenario".

Señaló que es "una gran tentación tener la lapicera para firmar decretos y promulgar leyes" y que él quisiera "que haya un acuerdo entre todos sobre qué sociedad queremos construir".

Dijo que quiere "un país integrado, en el que todos tengan voz, voten y puedan reconstruirlo de nuevo". Consideró que no está "invitando a ninguna locura, sino a repensar cómo es el país que queremos construir".

Aseguró que sabe "perfectamente bien a quién representa" y que el primer compromiso lo tiene con los que lo votaron. "De eso no deben dudar", les dijo a los delegados de la CTA que participaron del plenario.

Agregó que cuando convencieron a la sociedad de que podía convivir con diferencias "gobernó Mauricio Macri". Pidió unidad sindical: "No debemos dividirnos más y, si la coyuntura nos divide, ya habrá tiempo para juntarnos. Que no nos hagan equivocar, que no nos enfrenten", afirmó.

Aseguró que la sociedad debe estar "más unida que nunca para encarar el futuro con mucha fuerza, para poder poner de pie a la Argentina otra vez". Advirtió que por la crisis que genera el coronavirus el mundo atraviesa por "un tiempo único y difícil, que obliga a repensar el presente y el futuro" y que "nadie sabe dónde está el final de esta enfermedad".