El presidente Alberto Fernández dijo que hoy se ocupará personalmente del tema de la toma de tierras, ya que "no debe ocurrir" y consideró que "más que intención de cometer un delito", nota "la necesidad de sobrevivir de la gente".



"Voy a ocuparme personalmente hoy de ver cómo está este tema porque no tiene que ocurrir y es un tema a resolver", dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.



Fernández agregó que "hay una tendencia en la Argentina a querer resolver todo con el Código Penal" y que el reclamo policial "es un conflicto que no tiene que ver con la vocación criminal de nadie sino con la necesidad social de la gente".



"Tenemos que ver cómo sacamos rápidamente a esas personas de esas tierras y las reubicamos en algún lado para resolver la situación sin que complique la vida a los demás", añadió.



Por otra parte, el Presidente destacó que "aunque se tipifique la figura de la usurpación, hace falta también la voluntad de querer cometer un delito y yo no veo esa voluntad, sino más bien la necesidad de sobrevivir de mucha gente".



El jefe de Estado concluyó que la toma de tierras es "algo muy preocupante y no debe ocurrir", pero la pandemia "ha dejado a mucha gente en condiciones de desamparo y hay que resolverlo; la situación no es penal, francamente".

Fuente: Télam