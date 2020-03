En las últimas horas se conoció que largas filas de autos se concentraron en la entrada de Monte Hermoso, tal como sucede en “plena temporada”. Ante esta situación, el presidente Alberto Fernández hizo público su enojo en las redes sociales.

Muchas personas tomaron sus vehículos y se fueron hacia la ciudad balnearia en medio de la emergencia sanitaria y la suspensión de clases para los niños, tomando estos días de cuarentena como “vacaciones”.

Fernández no dejó pasar esto y utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su molestia y extender un mensaje concientizador.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!“, escribió Alberto Fernández.

El inexplicable éxodo que repudió Alberto Fernández

El ingreso a Monte Hermoso estuvo repleto de vehículos, tal como ocurre durante la temporada turística. Casi dos kilómetros de automóviles pasaron por el puesto de control de la localidad balnearia.

Esto pocas horas después del pedido de aislamiento prudencial por parte de las autoridades del país, bajo el lema #QuedateEnTuCasa.

Durante el control, el personal de tránsito entregaba un cuestionario que debían responder con carácter de declaración jurada, en el que se los indagaba sobre su procedencia de países declarados de riesgo, si tenían síntomas o si habían estado en contacto con alguna persona sospechada de estar infectada con coronavirus.

Allí descubrieron que casi un 90% de las personas que accedieron a la ciudad fueron “con fines turísticos”.

Fuente: Mitre