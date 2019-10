Denuncia. En diciembre último, Fardin denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por el actor Juan Darthés (foto).

La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó ayer por violación agravada y solicitó una orden de captura para Juan Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz Thelma Fardin, confirmaron sus abogadas.



"Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin (26 años).



En diciembre último, Fardin denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por el actor Juan Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.



En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado las abogadas de la actriz, Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz.



Además de la acusación, presentada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua por la codirectora de Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte, en el escrito se solicitó la orden de captura del actor, que continúa exiliado con su familia en Brasil.



La Justicia nicaragüense ahora deberá decidir si acepta el pedido de la fiscalía y resuelve solicitar la captura para que declare en Managua. La "traba" es que no hay acuerdos de extradición entre Brasil y Nicaragua.



Brasil, donde nació Juan Darthés, no extradita a sus nativos. El artículo 51 de la Constitución, que rige en ese país desde 1988, lo explica: "Ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley".



Luego de iniciar el proceso judicial en Nicaragua, Fardin realizó una conferencia de prensa en Buenos Aires, junto a sus compañeras del colectivo Actrices Argentinas, e hizo pública la denuncia por violación. También decidió contar detalles de la violencia sexual que sufrió a través de un video y en un libro que presentó este año. También las actrices Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos hicieron público que fueron víctimas de violencia sexual por parte de Darthés.



El 5 de octubre último el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 sobreseyó a Co en la causa penal iniciada en su contra por Darthés por injurias, por entender que hubo "dilaciones" y "una evidente falta de interés" en continuar con el proceso, ya que el actor no se presentó a las audiencias.



"El caso de Thelma no es único ni excepcional. Ella es una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Su valentía, sostenida por un amplio colectivo de mujeres, impulsó a muchas otras personas a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria", dijeron Cartabia y Cruz.



La denuncia realizada por la actriz generó a fines del año pasado un aumento de consultas al programa "Las Víctimas contra las Violencias" de un 1.240 por ciento en 48 horas, tal como recordaron ayer Cartabia y Cruz.

"Paso gigante"



Por redes sociales, Thelma Fardin consideró que "son muy pocas las denuncias que obtienen justicia. De cada 100 denuncias sólo 1 llega a condena. Con esas cifras enfrente seguiremos trabajando para cambiar este sistema revictimizante. Hoy dimos un paso gigante".