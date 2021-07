Los principales frentes electorales mostraron sus cartas a horas del cierre de listas en la madre de todas als batallas, la provincia de Buenos Aires.

EL OFICIALISMO

El Frente de Todos definió quiénes serán los primeros nombres de su lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Tal como se especulaba, Victoria Tolosa Paz encabezará la nómina. Esta tarde firmó el acta de su postulación en Casa Rosada, en la oficina del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En segundo lugar irá el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, que también suscribió su candidatura.

La massita Marcela Passo se quedó con el tercer lugar. Detrás de ella aparece una de las novedades del día. El gremialista bancario Sergio Palazzo, cercano a Cristina Kirchner, irá cuarto. Quinta ingresa Agustina Propatto, especialista en seguridad y esposa del ministro bonaerense Sergio Berni.

EL PRINCIPAL ARMADO OPOSITOR

Juntos confirmó este sábado al mediodía quiénes acompañarán al precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, en las elecciones legislativas de medio término.

Ellos son Graciela Ocaña, Juan López, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, María Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro y Victoria Borrego.

Santilli será secundado por Graciela Ocaña, de Confianza Pública, que buscará seguir en la Cámara baja (y en Capital se aseguró la renovación de las bancas de dos de sus cuatro legisladores porteños).

Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica que aspira a otro mandato; Marcela Campagnoli, otra actual diputada de la Coalición Cívica en busca de su continuidad; Gerardo Milman, la mano derecha de Bullrich; María Sotolano, del riñón del intendente de Vicente López, Jorge Macri; Hernán Lombardi, ex Secretario de Medios Públlicos pedido por Mauricio Macri; y Alejandro Finocchiaro, ex Ministro de Educación de la Nación, son los nombres más fuertes de los que integran la lista oficial.

LA VUELTA AL RUEDO DE RANDAZZO

A horas del cierre del plazo para que las alianzas y los frentes oficialicen sus listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Vamos con Vos, Florencio Randazzo, presentó sus candidatos al Congreso nacional.

El ex ministro del Interior y Transporte estará acompañado de la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex director técnico de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del reconocido programa Campeones, Carlos Legnani; y la especialista en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial Maite Crespo Bjerg.