La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reiteró hoy que "no hay un vacunatorio VIP" y que las irregularidades denunciadas fueron "una situación puntual, incorrecta y reprochable", y reafirmó que el Gobierno "trabaja sin para lograr conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles".



En diálogo con radio Con Vos, Vizzotti aseguró que "no hay en el Ministerio ni en ningún ámbito nacional ningún vacunatorio VIP y es absolutamente falso que haya 3 mil dosis para eso; hubo una situación puntual con diez personas y el presidente Alberto Fernández tomó una medida inmediata y fuerte".



"Estamos trabajando sin parar para a lograr conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles", agregó.



La funcionaria indicó esta mañana que el Gobierno instruyó al Hospital Posadas para que dé a conocer esta tarde la "lista de los turnos que se entregaron" para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.



Además, en diálogo con periodistas al término de la reunión que mantuvo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Vizzotti, quien asumió su cargo el pasado sábado, adelantó que se publicará "durante la tarde el informe sobre la vacunación en ese ámbito".



"Estamos trabajando con Cafiero en generar un mecanismo puntual que pueda definir más específicamente quién se define como población estratégica, por ser su función relevante para el funcionamiento del Estado, para generar un circuito de acceso a la vacunación y transparentarlo", contó la ministra en otra entrevista con El Destape Radio.



Vizzotti resaltó, además, que "en un país federal, la responsabilidad del Estado es la adquisición de las vacunas y la distribución a las provincias, y la implementación es de cada una de las jurisdicciones".



Sobre el encuentro mantenido esta mañana en la Casa Rosada con Cafiero, la funcionaria contó que le pidieron "mostrar la trazabilidad de la vacuna e informar con mucha transparencia para fortalecer la confianza de la población".



Al respecto, la ministra aseguró que encarará su gestión con el objetivo de "fortalecer la transparencia" y la "trazabilidad de las vacunas" que se aplican contra el coronavirus, al tiempo que aseguró que, para ello, tendrán un "mecanismo mucho más específico y concreto" que se difundirá "regularmente".



"Desde el Ministerio de Salud vamos a fortalecer la transparencia porque nosotros tenemos la trazabilidad de las vacunas, tenemos el sistema de quién se vacuna y no se vacuna, y tenemos también la posibilidad de fortalecer eso a través de un mecanismo mucho más específico y más concreto y, claramente, difundirlo regularmente porque es un tema de mucha sensibilidad", sostuvo Vizzotti.



La ministra agregó que "ahora vamos a definir un proceso muy específico transparente, con un procedimiento y después difundirlo".



Respecto al plan de vacunación, aclaró que a medida que avance lo van a informar y puntualizó que "hay cuello de acceso para las vacunas en todo el mundo".



Vizzotti ratificó que "esta semana se va empezar a recibir este millón de dosis" anunciado el fin de semana de la vacuna de China contra el SARS-CoV-2.



De hecho, el Ministerio de Salud oficializó hoy la autorización "con carácter de emergencia" la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinopharm en colaboración con el laboratorio Beijing Institute of Biological Productos de China, de la cual llegarán al país un millón de dosis en los próximos días.



Así lo hizo el Gobierno a través de la publicación en la edición de hoy del Boletín Oficial de la Resolución 688/2021, firmada por la ministra de Salud, de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Un millón de dosis de esa vacuna llegarán en los próximos días desde Beijing, lo que permitirá inmunizar a 500.000 personas con dos aplicaciones.



Vizzotti contó además que "esta mañana" habló con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien está en Rusia entablando conversaciones acerca del cronograma de entrega de la vacuna Sputnik V.



Nicolini viajó el último sábado a Moscú para analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y que afectaron el suministro de dosis de Sputnik V hacia la Argentina.



Finalmente, la ministra de Salud precisó respecto a la vacuna de AstraZeneca proveniente de México, que el contrato está firmado y que la vacuna llegará.



"La vacuna va a venir. El contrato está firmado. La Argentina está en el cronograma con tiempos más adelantados en la producción del antígeno y en el envío a México", concluyó.