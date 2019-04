"Confianza". China autorizó la importación de carne de cerdo argentina, anunció Macri durante una visita que realizó al frigorífico La Pompeya, de Marcos Paz. "Nos quieren comprar porque confían en nosotros", aseguró.





Tras el anuncio de nuevas medidas para contener el alza de la divisa estadounidense, el dólar cayó 2,78% y finalizó a $45,596 promedio para la venta al público.

En el Banco Nación, que tiene una de las cotizaciones más baratas, el dólar cerró a $45,30 para la venta, $1,70 menos que el viernes pasado.

Ayer por la mañana se dio a conocer un anuncio del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central. En concreto, se refería a la decisión de que la entidad pueda intervenir en el mercado de cambios aun dentro de la "zona de no intervención". El Copom decidió ayer que "el BCRA podrá realizar ventas de dólares aun si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $51,448 (techo de la banda de flotación). El monto y la frecuencia (de las intervenciones) dependerán de la dinámica del mercado".

"En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $51,448, el BCRA incrementará de U$S 150 a U$S 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora", indicó el organismo en un comunicado en el que agregó que "asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario".

El dólar cayó 2,78% para la venta al público, mientras que en el segmento mayorista la divisa bajó 3,57% y cerró a $44,325 como consecuencia de las medidas que anunció el Copom.

"El Banco Central introdujo (ayer) importantes medidas para abordar la reciente volatilidad del mercado financiero y del tipo de cambio. Apoyamos estas medidas, que están adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina", estimó Gerry Rice, vocero principal del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA convalidó ayer una suba de tasas de Leliq de 132 puntos básicos, que alcanzaron un promedio de 73,191%.

“INCERTIDUMBRE”

En este contexto de fuerte tensión por la situación cambiaria y el futuro de la economía argentina, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que la situación de "incertidumbre tiene que ver con lo electoral" y que "se va a despejar en octubre", cuando se realicen las elecciones presidenciales. "Dejar atrás atajos siniestros no es fácil", dijo el presidente argentino, a horas del paro nacional previsto para hoy en rechazo a la política económica de Macri.

El mandatario nacional formuló esas declaraciones en un frigorífico de la localidad bonaerense de Marcos Paz, al anunciar la aprobación de exportación de cerdo a China y en el contexto de fuerte tensión en los mercados.

"Este es el camino, por acá vamos bien, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas, sin parches. Porque esas soluciones mágicas siempre nos llevaron para atrás. Hoy por primera vez en décadas estamos yendo por un futuro inédito porque fuimos a resolver los problemas de raíz, sin engañarlos", dijo Macri.

Sin embargo, nuevamente ratificó que hay dudas sobre qué sucederá políticamente y que eso no ayuda a la estabilidad: "Tenemos que enfrentar incertidumbres electorales pero en octubre se van a despejar. Esos que creen que no aprendimos, que vamos a volver atrás, que vamos a buscar un atajo. No. Nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo. Ahí vamos a encontrar ese futuro que todos merecemos y queremos".

En sintonía, advirtió: "Soy el primero en saber que cuesta llegar a fin de mes. Todos los días trabajo para aliviar esta transición. Muchas veces eso significa decisiones antipáticas, pero yo no estoy acá para hacer lo que es bueno para mí sino para ustedes y no estoy dispuesto a hipotecar el futuro de ustedes ni de nuestros hijos por hacer cosas de corto plazo".

"Hoy tenemos 22 frigoríficos que se abren para exportar a China, Japón, Israel, Estados Unidos y todos los países con los cuales hoy dialogamos y tenemos una relación que se basa en la confianza y en cumplir. Queremos mejorar, sabemos quiénes somos. Tenemos que estar más juntos que nunca, apostando a la buena gente que somos, a la capacidad de hacer cosas buenas y cumplir", completó el mandatario.