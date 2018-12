La ministra de Educación porteña Soledad Acuña trató de justificar el cierre de 14 escuelas nocturnas en diálogo radial con Nelson Castro y pasó un mal momento. Sucedió cuando, inquirida por ese tema, Acuña manifestó que “es un trabajo que venimos haciendo hace varios años” para “armar una mejor oferta educativa”, a lo que el periodista le respondió que la medida era “un disparate”.

Castro fue más allá y le remarcó: “Están cerrando escuelas” y preguntó a Acuña si alguna vez dio clases en un aula. “No, yo no soy docente”, fue la respuesta. “Se nota”, retrucó el periodista, “porque solamente alguien que no es docente puede decir esto que usted dice”. Acuña trató de defenderse con el argumento de que “recorro las escuelas todos los días”. Castro cerró, lapidario, por Radio Continental: “Parece que no lo hiciera”.

La decisión de cerrar los cursos nocturnos puso en alerta a la comunidad educativa, que expresó su rechazo en las últimas horas. Acuña ya logró, desde el ministerio de Educación, la implementación de la UniCABA, en desmedro de los 29 profesorados. La ley se aprobó por mayoría en la Legislatura, pese al rechazo de los docentes y alumnos.

Escuchá la entrevista completa: