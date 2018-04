Sintonizados. Una multitud de jóvenes se dieron cita en el club Porvenir de Quilmes para debatir temas de actualidad en distintas mesas con ministros del Poder Ejecutivo. Peña y Cornejo coparon la parada.

Marcos Peña, Alfredo Cornejo y Maricel Etchecoin -como representantes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, los tres pilares principales que conforman Cambiemos- hablaron ayer ante la juventud partidaria a la que arengaron para que asuma la defensa del Gobierno, dando así una fuerte muestra de unidad después de los tironeos por las tarifas.



"Defiendan Cambiemos cada día, hacia adentro y hacia afuera", les pidió a los militantes el jefe de Gabinete, quien encabezó el segmento principal del acto, que se desarrolló en el club El Porvenir, de Quilmes.



Peña apuntó contra el kirchnerismo al señalar: "Claro que tenemos problemas, con el país que nos dejaron. La Argentina no quiere volver al pasado".



En el pasaje más enfático de su discurso, subrayó que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es minoría porque no le resolvió los problemas a la gente", al tiempo que añadió: "La mentira tiene un límite".



Peña remarcó que "construir mayorías es más difícil que ser minoría, porque implica escuchar al otro". Y, al analizar que "lo normal en nuestro país es estar divididos, no unidos", aseguró que "esta unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el enorme esfuerzo de volver a creer".



Por su parte, el radical Cornejo pidió "a la dirigencia de mi partido y a Cambiemos que seamos menos PRO, UCR y Coalición Cívica y más Cambiemos", al reforzar el mensaje de unidad interna que se dio en el acto.



Esta semana, el gobernador mendocino y titular de la UCR a nivel nacional fue una de las voces críticas del aumento de tarifas dentro de la coalición gobernante.



Cornejo aseveró que se están consiguiendo objetivos "con el esfuerzo del pueblo argentino y con la profesionalidad del Gobierno", y consideró "un orgullo estar con representantes genuinos de la juventud argentina, que quiere dejar atrás el pasado de discursos vacíos para pasar a la Argentina del futuro".



En tanto, Etchecoin, titular de la CC-ARI, el partido fundado por Elisa Carrió, aconsejó a los jóvenes presentes: "Sepan cuidar Cambiemos. Esta diversidad es lo bueno que tenemos, cuidamos la diversidad porque cuidamos los vínculos personales y, si hay ruidos, lo charlamos", propuso.



Para el momento en que hablaron Peña, Cornejo y Etchecoin, el gimnasio lucía colmado. Las sillas dispuestas alrededor de la tarima fueron rápidamente desinstaladas para hacer lugar y permitir el ingreso de los militantes y funcionarios, y quedó una sola fila de asientos dispuesta cerca del centro del gimnasio.



La jornada fue subiendo de temperatura desde las 10, no sólo por el calor que se hacía sentir dentro del club sino también por la presencia de una murga y trompetistas que animaron la espera interpretando conocidas canciones de reggaetón.



El aroma que provenía del asador instalado fuera del gimnasio completó la escena del acto, que se enmarcó en la estética de los eventos de campaña de Cambiemos, con un escenario circular y el orador moviéndose constantemente hacia los cuatro costados del auditorio. También abundaron las selfies de los militantes con los funcionarios. Peña, Patricia Bullrich, Carolina Alejandro Stanley, y Finocchiaro fueron de los más aplaudidos por la juventud de Cambiemos, que cambió de liderazgo: Pedro Robledo le dejó el lugar a Camila Crescimbeni.





La visión del embajador de Trump



El nuevo embajador de los EEUU en la Argentina, Edward Prado, afirmó que "hay que convencer a las empresas estadounidenses de que tienen que tener fe de ir a la Argentina" y se comprometió a promover la llegada de inversiones al país. "Creo que por la historia hay algunas que tienen temor de ir, pero las cosas hoy están bien, el presidente (Mauricio) Macri ha ayudado a que vayan (a la Argentina) las empresas extranjeras y hoy hay una buena oportunidad", agregó.



Por otra parte, el representante del gobierno de Donald Trump en la Argentina, estimó que "está cerca" un acuerdo para resolver los conflictos comerciales por las restricciones al aluminio, acero y el biodiésel argentinos.



En charla con corresponsales de medios argentinos en Washington, Prado confirmó que llegará a la Argentina el 8 de mayo próximo para presentar sus cartas credenciales y ratificó que de inmediato se pondrá a trabajar para encaminar distintos temas comerciales.



"Las empresas de Estados Unidos tienen que venir a la Argentina" insistió y señaló que con el gobierno de Macri "han cambiado las cosas, están mejorando; las oportunidades para todos son mejores. Como un presidente con experiencia en los negocios, creo que va a ayudar a abrir más el país". Prado confesó que es un gran admirador de Manu Ginóbili y contó que viajó varias veces a la Argentina, como juez, para participar de conferencias sobre temas jurídicos y conoce a muchos abogados y jueces.