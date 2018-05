Protesta. Gremios nucleados en la CGT y la CATT marcharon al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) en rechazo al aumento de tarifas.

Ocho gobernadores de distintas provincias, seis peronistas y dos radicales, coincidieron en señalar que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad exclusiva para fijar la política tarifaria energética y manifestaron que el Congreso nacional "no es el ámbito" en el cual se pueda definir ese asunto.



Así lo expresaron los mandatarios peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Juan Manzur; de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck; también los mandatarios radicales de Jujuy, Gerardo Morales, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, en declaraciones radiales y a diarios y portales web de sus respectivas provincias.



Al anunciar la eliminación de Ingresos Brutos a quienes abonen la tarifa social de luz y gas natural en Córdoba, Schiaretti reiteró que la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural "es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional". Además, recordó que "los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema tarifas en el Congreso Nacional".



Bordet consideró que "el Congreso Nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, el cual debe hacerse cargo de sus decisiones", y recordó que "en más de una oportunidad" se refirió a la necesidad de hacer "un esfuerzo compartido".



"Las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del gobierno nacional y no de los gobiernos provinciales ni del Congreso", reiteró.



Por su parte, el gobernador Passalacqua coincidió en que "la definición del valor de las tarifas es potestad que recae exclusivamente en el gobierno nacional", y afirmó que "las provincias no debemos invadir en una competencia que no nos pertenece". Agregó que "nosotros, como espacio opositor a la Nación, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al presupuesto nacional que ya fue sancionado oportunamente, o un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos".



Para el tucumano Manzur, "la provincia viene ayudando al gobierno nacional y vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven los diputados, de donde espero salgan propuestas superadoras", mientras que su par neuquino, Omar Gutiérrez, ratificó que su provincia "va a acompañar con actitud solidaria, seria y responsable esta situación".



Gutiérrez dijo que "el quince por ciento del consumo de gas natural en Neuquén está accediendo a la tarifa social, a un valor sensiblemente inferior, por lo que representa un costo de seis millones de pesos".



Señaló que "el 50% lo va a poner el gobierno nacional", y manifestó su compromiso de que "el otro 50 lo aportará el gobierno de la provincia". Recordó que, "además, se acaba de votar el presupuesto de la República, donde se fijaron las metas de déficit y las cuestiones tarifarias de este año", y afirmó que "no es posible estar cambiando las cosas cada tres o cuatro meses de acuerdo al humor del momento". Puntualizó que "todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el Presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022".



En tanto, Morales sostuvo que "la cuestión de las tarifas es un tema que deben resolver los poderes ejecutivos, porque ya existen marcos regulatorios y legales. No es un tema del Congreso ni de la Legislatura". Destacó que "los marcos regulatorios incluyen audiencias públicas, es decir con garantía de participación de la sociedad, a partir de la existencia de entes reguladores". El jujeño llamó a la oposición a tener una postura de "prudencia, sobre todo en momentos como los actuales donde se discuten temas delicados" que hacen a la vida de todos los argentinos.



El mendocino Cornejo rechazó la participación del Congreso en la discusión de las tarifas, al señalar que "no es el lugar para definir la política tarifaria. El gobierno nacional es el que la tiene que fijar, porque además es el que la tiene que aplicar".



El rionegrino Weretilneck destacó que "todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas", y recordó que se realizaron "audiencias de electricidad y gas, donde las generadoras, las distribuidoras, los usuarios y las provincias tuvimos la oportunidad de dejar expresada nuestra opinión".



Además, consideró que "si cada pocos meses vamos a estar cambiando los acuerdos y los pactos, entonces no hagamos nada y dejemos que la coyuntura nos vaya llevando de un momento a otro".