El Gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una serie de vencimientos por un total de U$S 2.589 millones, con lo que canceló todas las obligaciones pendientes con el organismo correspondientes a octubre, según fuentes oficiales.

Para ello, hizo uso de la prerrogativa que tienen todos los países miembros de la entidad de unificar las cancelaciones en el último día del mes. Además, el lunes, pagará otros U$S 830 millones correspondientes a intereses.

Este egreso de U$S 2.589 millones hizo caer las reservas internacionales en poco más de U$S 2.750 millones en la jornada y las dejó en su nivel más bajo de los últimos 17 años y medio.

La tenencia total bajo administración del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforó la barrera de los U$S 22.000 millones. Había cerrado el lunes en U$S 24.612 millones y quedó ayer en U$S 21.861 millones, según los datos preliminares, regresando a niveles que no mostraba desde el 20 de abril de 2006.

En Economía aseguran que el impacto no será tan grande, porque se volverá a echar mano del swap con China.

En este contexto, para compensar esta salida de reservas, el equipo económico encabezado por el ministro Sergio Massa aspira a que se acelere la liquidación de divisas a partir de la generalización del dólar soja a todas las actividades exportadoras, que estará vigente hasta el 30 de noviembre próximo.