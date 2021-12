El Ministerio de Salud difundió hoy una guía sobre las habituales consultas en torno al coronavirus, en la que definen los síntomas de la enfermedad, qué se considera contacto estrecho y qué debe hacerse en ese caso, además de reiterar los nuevos períodos de aislamiento definidos para contagiados que están vacunadas y personas no inmunizadas.



- ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?



Fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.



- Si tengo síntomas ¿Qué hago? ¿Cuándo?



Aislate hasta confirmar o descartar la sospecha; avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas ya que también deben aislarse; después hace la consulta siguiendo las recomendaciones de tu jurisdicción; si se descarta la infección, y ya no presentás síntomas, podés suspender el aislamiento; si se confirma el diagnóstico, debés mantener el aislamiento y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.



- ¿Cómo sé si soy contacto estrecho?



- Se considera contacto estrecho a quien haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos (como por ejemplo convivientes, visitas, compañeros de trabajo).



También es contacto estrecho toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.



Además, debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de Covid-19, o a quien concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).



- ¿Qué hago si soy contacto estrecho?



- Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso es fundamental que se aíslen aunque no tengas síntomas. Si sos asintomático y tenés el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo) debés hacer aislamiento por 5 días y luego otros 5 días de cuidados (no concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo).



En cambio, si sos contacto estrecho asintomático y no te vacunaste o presentás esquema incompleto, debés cumplir 10 días de aislamiento o 7 días de aislamiento más un test diagnóstico para descartar el contagio, además de 3 días más de cuidados.



Si convivís con otras personas, debés mantener el aislamiento en tu domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos. Ante la aparición de fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos, congestión nasal o pérdida repentina del gusto o del olfato, comunicate de inmediato con los teléfonos dispuestos por tu jurisdicción.



- ¿Qué pasa si soy positivo para Covid-19? ¿Qué hago?



- Si sos un caso confirmado de Covid-19 y presentás el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo), aislate por 7 días más 3 días de cuidados (bloqueo de APP Cuidar, no concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo).



En caso de no haberte vacunado o presentar el esquema incompleto, deberás hacer un aislamiento de 10 días. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o, si sos asintomático, dos días antes del diagnóstico) ya que deben realizar cuarentena; seguí todas las indicaciones del equipo de salud.



- ¿Cuáles son los riesgos hoy de contagiarme?



- Luego de 20 semanas de descenso consecutivo del número de infectados que se dieron en medio de aperturas y mayor circulación de personas, actualmente el país lleva casi 9 semanas de aumento en el número de casos que se profundizó en la última semana. Hay que ser conscientes de este incremento y reforzar la importancia de las medidas de cuidado: uso de barbijo cubriendo boca, nariz y mentón; ventilación cruzada de ambientes cerrados; y lavado de manos con frecuencia.



También es fundamental seguir avanzando en la campaña de vacunación, completando esquemas y aplicando dosis de refuerzo para reducir al máximo las internaciones y muertes.



- ¿Es distinta esta etapa de la pandemia del verano pasado?



- Sí, la gran diferencia con los aumentos de casos que se produjeron anteriormente es que la mayoría de la población está vacunada. Está comprobado que un esquema de vacunación completo hace que haya menos probabilidades de hacer una forma grave de la enfermedad. Por eso, llamamos a la población a seguir completando esquemas y aplicarse las dosis de refuerzo.